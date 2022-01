Netflix lanza un casting para elegir a la próxima estrella de la música urbana

Te puede interesar: El actor mendocino de "El Marginal" confirmó que ya grabaron la quinta temporada

El casting es para todas las personas que vivan en Estados Unidos, España y América Latina. Los jurados serán los cantantes de música urbana Rauw Alejandro, Yandel y Nicki Nicole y el empresario Lex Borrero. Además, el productor musical Tainy será el mentor y supervisor del reality.

Netflix busca gente para La firma el reality show.jpg Rauw Alejandro, Yandel, Nicki Nicole y Lex Borrero serán los jurados. El productor musical Tainy será el supervisor del reality show

Cómo inscribirse para participar del reality show de Netflix

Los aspirantes deberán entrar a la página netflix-tebusca.com e indicar su fecha de nacimiento. Para que la web dejé pasar a la siguiente etapa de la inscripción, la persona deberá ser mayor de 18 años.

Inscripción del reality show de Netflix.jpg Inscripción al reality show de Netflix

Luego, deberán registrar su nombre y apellido, mail y crear una contraseña con la que podrán acceder a su perfil. Para participar, los interesados deberán subir dos videos, uno interpretando una canción original, propia y otro con una presentación autobiográfica.

La fecha límite para subirlos es el lunes 14 de marzo. Los videos serán analizados y los seleccionados, serán contactados para realizar una audición, que está prevista entre marzo y finales de abril de 2022.

Inscripción del reality show La Firma.jpg Los interesantes deberán crear un perfil y subir dos videos

Los concursantes seleccionados viajarán a Miami y el reality show los seguirá con cámaras en todo momento. El ganador de "La Firma" tendrá un contrato asegurado con Neon16, que fue fundada por Lex Borrero y Tainy.

Requisitos para participar de "La Firma"

Ser mayor de 18 años.

Tener VISA para entrar a Estados Unidos , pasaportes que permitan el ingreso o estar en condiciones de poder tramitarla..

, pasaportes que permitan el ingreso o estar en condiciones de poder tramitarla.. No ser candidato a un cargo público y tampoco lo será en el caso de ser seleccionado, hasta luego de un año de haberse transmitido el último programa.

y tampoco lo será en el caso de ser seleccionado, hasta luego de un año de haberse transmitido el último programa. No tener contratos de grabación musical, de publicidad, de actuación, patrocinio de una marca o de representación de talentos.

de grabación musical, de publicidad, de actuación, patrocinio de una marca o de representación de talentos. Estar disponible para viajar a Miami entre marzo y abril de este año, en caso de ser seleccionado.

La convocatoria de los artistas

"Alerta casting. Te estamos buscando para el show "La Firma" y que te conviertas en la próxima estrella de la música urbana. Solo una persona logrará firmar el deal de su vida", fue el posteo de Netflix para anunciar la noticia.

Nicki Nicole también publicó el video. "Qué felicidad contarles esto. Junto con #Netflix , Te estamos buscando! Mostranos tu talento en LA FIRMA!". En tanto, Lex Borrego posteó un flyer y una reflexión.

"Me gusta soñar en grande. Me ayuda a crear sin límites y sin restricciones. Pero el querer hacer cosas grandes viene lleno de mucho sacrificio y necesita mucha paciencia y perseverancia. Mucha gente te dirá que NO, se reirán de tus idas, te van a criticar y dirán que eres un payaso. Pero en esos momentos es cuando tienes que recordar que si Dios te dio un propósito, una visión NADIE te puede parar", aseguró el empresario.

Además, añadió que nunca quiso ser famoso o rico, pero sí ha querido impactar e influenciar al mundo. "Este show es el resultado de 2 años de trabajo, de muchas noches sin dormir, de mil llamadas donde parecía que no iba a pasar pero como todo lo que he echo, creí que nuestra cultura necesitaba una plataforma para mostrarle al mundo lo increíble que es nuestra música. Y eso es lo que estoy buscando en los artistas que participarán en este show. Quiero un artista que tenga algo decir, que tenga una visión de querer ser grande, de pensar fuera de la caja, y de dar todo por su sueño", cerró Borrero.