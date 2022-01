LPP - Y Que Tu Estés Aquí (Official Video) 1474Studio

La quinta temporada de "El Marginal" y la fama

"La quinta temporada de "El Marginal" ya está grabada. Se grabó la cuarta y la quinta temporada junta el año pasado y seguro se lanza en unos meses", confirmó el joven actor en diálogo con el programa Primeras Voces de Radio Nihuil. Desde Netflix afirmaron ayer que estaban preparando la próxima temporada y que se estrenaría a finales de año o comienzos de 2023. Netflix lanzó la cuarta temporada el 19 de enero y está en el segundo puesto de las más vistas de Argentina.

La familia de Lautaro sigue viviendo en Lavalle y contó que todos los veranos viene a Mendoza. Su entorno no puede creer todo lo que el joven ha logrado. "Estamos viviendo todos un sueño, un sueño compartido, yo me pude ir por el apoyo de mi familia porque me dieron la oportunidad, entonces cada vez que logro algo siento que es de todos, no solo mío", reflexionó.

"Lo que me pasó con "El Marginal" es que la gente me felicita por la calle y si bien en Lavalle solemos conocernos todos, mucha gente que no conozco me felicita y me “flashea”, es muy loco", afirmó Lautaro. Además, pidió que se le den más oportunidades a la gente de interior porque hay mucho talento y se desconoce.

Lautaro Zera en El Marginal serie.jpeg La cuarta y quinta temporada de "El Marginal" se grabaron en 2021

"Es un camino difícil porque hay mucha gente, muchos actores muy buenos y muchos que somos nuevos y recién se están conociendo, que es algo que está pasando hace unos años, que se está dando oportunidades a gente que no es conocida o que no tiene contactos y se están descubriendo varios talentos nuevos", añadió.

Sus comienzos y la experiencia de actuar en "El Reino"

La primera experiencia de Lautaro en el teatro fue en la secundaria en su Lavalle natal, gracias a su profesor Carlos Ferreyra. "Nos presentamos en la parte de teatro en los Juegos Evita, ganamos, nos fuimos a Mar del Plata y me di cuenta que quería dedicarme a esto", afirmó Zera.

Decidió empezar a estudiar teatro con con Aníbal Villa, con Guillermo García y cuando cumplió los 18 años, se fue a Buenos Aires para cumplir su sueño de poder actuar en series y películas. "Es bastante difícil entrar, es un círculo bastante cerrado, entonces lo primero que hice fue estudiar en la facultad, empezar a hacer contactos, conocer gente e ir a castings", contó Lautaro Zera.

Lautaro Zera.jpeg Lautaro Zera aseguró que es muy difícil entrar en el círculo de la actuación

El gran paso lo dio gracias a Laura Andino, a quien conoció en 2019 y hoy es su representante. "Ella vive en Misiones, pero nació en Mendoza y se encarga de representar y ayudar a actores del interior. Tiene un trabajo increíble porque conecta a gente que no tiene tantas posibilidades y oportunidades", dijo el actor.

En 2020 le llegó la posibilidad de hacer el casting para "El Reino". Fue "el primer casting importante que hice y quedé. A partir de ahí arranca una cadena de recomendaciones donde el director de casting de "El Reino" me recomendó a otra directora" y se le empezaron a abrir las puertas en novelas, series y películas.

Su sueño cumplido de grabar con Peter Lanzani

En 2015, Lautaro Zera fue a ver a Peter Lanzani en el teatro y cuando salió de la función, se lo cruzó y le dijo que unos años años iban a actuar juntos. "Más que decírselo a él, me lo decía a mí mismo, como una promesa para cumplirla y pasó".

"Años después, el primer trabajo que hago es "El Reino" y me toca escena con él, estaba también el Chino Darín, Nico García Hume y fue una locura porque fue algo que había dicho y terminó pasando y encima en mi debut. Fue un momento hermoso.", resaltó emocionado. El mendocino es fan de todos los productos de Cris Morena y siempre soñó con compartir alguna escena con alguno de los actores.

Lautaro Zera con Peter Lanzani en El Reino.jpg Escena de "El Reino" de Lautaro Zera con Peter Lanzani

"Empieza el baile", la película que empiezan a grabar en Mendoza

Lautaro Zera contó que se encuentra en Mendoza porque están por arrancar a filmar “Empieza el baile”, que es una coproducción argentina-española que se empezó a rodar en Buenos Aires, luego en Rosario y se termina en la provincia, en donde grabará su parte.

La película tendrá como actores principales a Mercedes Morán, Darío Grandinetti y Jorge Marrale. "Yo junto con otra chica rosarina hacemos de una pareja que se cruzan a estos tres protagonistas en el medio del viaje y tienen un conflicto. Somos una pareja medio rebelde", dijo Zera.

Zera aseguró que lo primero que hace cuando le toca un personaje que está alejado a su personalidad o que le tocan vivir experiencias que él no ha vivido es ponerse en ese lugar y tratar de no juzgar.

"Actuar de malo y de bueno es difícil, depende qué tenga que hacer el personaje o qué tenga que vivir, pero me divierte un poco más ser malo porque uno puede jugar mucho más porque es lo contrario a uno", añadió el mendocino.

Lautaro Zera actor mendocino.jpg Lautaro Zera está en Mendoza filmando la película "Empieza el baile"

Jugar al fútbol con Sebastián Yatra y otras perlitas

Lautaro Zera está viviendo un sueño, "momentos increíbles, que hace años no imaginaba que iban a pasar". Contó que en los sets de filmación se encuentra constantemente con actores que él admiraba y hasta tuvo la oportunidad de jugar al fútbol con el cantante colombiano Sebastián Yatra.

Además de actuar en "El Reino" y "El Marginal", el año pasado estuvo filmando "La 1-5/18" en los estudios de Polka. "Después de grabar varias veces, lamentablemente, uno va normalizando algunas situaciones, pero una vez estaba almorzando y al lado tenía a Pachu (Peña) disfrazado del Increíble Hulk", afirmó emocionado.