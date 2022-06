La película está protagonizada por Dakota Johnson, a quien muchos conocieron a través de las 50 sombras de Grey.

Netflix: de qué trata Persuasión

"Casi me caso una vez. No había dos almas más unidas que Wentworth y yo. Y mi familia me persuadió para que renunciara a él", dice al inicio del avance Anne Elliot, personaje principal de la película.

persuasion netflix.jpg Netflix la quiere romper con su nueva película: Persuasión

Sin embargo, después de alejarse del capitán Frederick Wentworth, Anne lo volverá a encontrar en una situación muy distinta.

Lo curioso es que dentro de lo que es el fandom de Jane Austen, sí Jane Austen tiene fandom también, hubo críticas porque en el tráiler se ve al personaje de Dakota Johnson rompiendo la cuarta pared y entablando diálogos con los espectadores.

Los otros actores de Persuasión

Además de Dakota Johnson, en la película aparecen los actores británicos Cosmo Jarvis y Henry Golding. También son parte del elenco Richard E. Grant y Mia McKenna-Bruce.

Fecha de estreno en Netflix: 15 de julio de 2022