►TE PUEDE INTERESAR: Netflix: quiénes le darán vida al príncipe William y a Kate Middleton en The Crown

Harry y Meghan Netflix.jpg Netflix estrenó la serie documental Harry y Meghan y generó polémicas.

De qué trata Harry y Meghan, la docuserie que revela secretos de la familia real

"En esta docuserie, Harry y Meghan comparten su complejo recorrido en sus propias palabras, desde los comienzos hasta su salida de la vida de la realeza", asegura la sinopsis de Netflix.

►TE PUEDE INTERESAR: Netflix: la película con Brad Pitt y Leonardo DiCaprio y Al Pacino con la que vas a flashear

El príncipe Harry compara inevitablemente, la situación de su esposa, con la que tuvo que vivir su madre, Lady Di. "Es un juego sucio. Sufren mucho las mujeres que se unen a esta institución, a este frenesí mediático".

Harry y Meghan serie Netflix.jpg El príncipe Harry compara inevitablemente, la situación de su esposa, con la que tuvo que vivir su madre, Lady Di.

"Tenía miedo. No quería que la historia se repitiera. Nadie sabe toda la verdad. Nosotros sí. Mentían para proteger a mi hermano. Nunca dijeron la verdad para protegernos" son algunas de las palabras que expresa el duque de Sussex en el revelador documental.

Por su parte, a la ex actriz estadounidense, se la ve acongojada y dolida, entre lágrimas, por la tensa relación con la familia de su esposo y los medios de comunicación en el Reino Unido.

►TE PUEDE INTERESAR: Netflix: qué esperar de la quinta temporada de The Crown

Harry y Meghan en Netflix.jpg El príncipe Harry aseguró en el documental de Netflix que "tenía miedo".

"Me di cuenta que nunca me protegerían. No me arrojaron a los lobos. Yo era la comida de los lobos", se la escucha decir a Meghan.

Los dos dan a conocer su versión de los hechos, de la historia de amor, desde sus comienzos clandestinos, los problemas mediáticos que enfrentaron y el por qué decidieron renunciar sus funciones como miembros de la familia real británica.

Embed

Los duques también revelan la importante razón que los llevó a abrir las puertas de su intimidad y compartir su lado de la historia. Meghan Markle aseguró que "cuando lo que está en juego es tan grande, ¿no tiene más sentido conocer nuestra historia contada por nosotros mismos?".