Netflix canceló una de las series más exitosas del 2022

1899 llegó a Netflix el 17 de noviembre de 2022 y fue una de las series más vistas durante varias semanas. De hecho, por los números obtenidos, también es una de las que mejor funcionó durante el 2022, pero esto no logró revertir la decisión de Netflix, que parece haberse basado más en los costos que lleva hacer cada capítulo.

1899 serie de netflix.jpg

Qué dijeron los creadores de 1899, la serie de Netflix

"Con gran pesar tenemos que decirles que '1899' no será renovada. Nos hubiera encantado terminar este increíble viaje con una 2ª y 3ª temporada como hicimos con Dark. Pero a veces las cosas no salen como uno las planea. Así es la vida. Sabemos que esto decepcionará a millones de fans ahí fuera. Pero queremos agradecerles de todo corazón que hayan formado parte de esta maravillosa aventura. Los queremos. No lo olviden nunca", señalaron los creadores de la serie de Netflix Baran bo Odar y Jantje Friese en un comunicado.

De qué trata 1899, la serie de Netflix

La serie de Netflix, 1899, cuenta la historia de un grupo de inmigrantes que viajan en barco hacia Estados Unidos. En el medio de su travesía, se encuentran con un navío similar que se encontraba desaparecido hacía varios meses.

A partir de ese momento, se comienzan a desarrollar una serie de misterios en los que se descubrirá también que cada pasajero también tiene sus propios secretos.

1899.jpg

Reparto de 1899, la serie de Netflix

Emily Beecham: Maura Franklin

Andreas Pietschmann: Eyk Larsen

Aneurin Barnard:Daniel Solace

Isabella Wei: Ling Yi

Maciej Musia: Olek

Yann Gael: Jérôme

Miguel Bernardeau: Ángel

Trailer de 1899, la serie de Netflix