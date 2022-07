Las tres series de fantasía son estrenos, pero dos tienen sus antecedentes exitosos. La cuarta serie, de estos tanques, es una nueva temporada.

Netflix, Amazon Prime Video, HBO MAX, Paramount: los cuatro super estrenos imperdibles

Entre el 5 de agosto de 2022 y el 14 de septiembre, los amantes de las series tendrán que buscar tiempo para estar frente a la pantalla y no perderse de ningun capítulo porque los spoiler estarán a la hora del día.

►TE PUEDE INTERESAR: Marvel mostró a los nuevos X-Men: las diferencias con los X-Men de los 90

Netflix: Sandman estrena el 5 de agosto

Basada en la novela gráfica de Neil Gaiman (Coraline, Goog Omens, American Gods), la historia tiene como protagonista a The Sandman, un ser cósmico cuya habilidad es la de controlar los sueños. Ha estado encerrado durante más de un siglo y ahora ha escapado para encontrar todo muy diferente a lo que él conocía.

'The Sandman' deberá seguir a las personas y los lugares afectados por Morfeo, el Rey del Sueño, mientras repara los errores cósmicos y humanos que ha cometido durante su vasta existencia.

The Sandman (2022) - Tráiler Subtitulado en Español - Serie

HBO Max: House of the Dragon estrena el 21 de agosto de 2022

Tras el éxito de Game of Thrones, HBO Max apostó por House of the Dragon, una precuela que cuenta la historia de los Targaryen, una familia que se caracteriza por ser cada uno de sus miembros o muy brillante o volverse completamente locos. Pero eso es solamente una parte de ellos. La otra, es que tienen dragones y estos pueden ser usados por aquellos que tengan sangre Targaryen en sus venas.

La historia de la familia Targaryen, 200 años antes de los eventos que tuvieron lugar en "Game of Thrones" cuando el Rey Viserys Targaryen se ve obligado a decidir será su sucesor o sucesora en el trono de hierro. En principio, el monarca tiene dos opciones: la princesa Rhaenyra Targaryen, su primogénita, o su hermano menor, el Príncipe Daemon Targaryen.

La Casa del Dragón (House of the Dragon) | Trailer Oficial (Subtitulado Español) | HBO Latinoamérica

Amazon Prime Video: El señor de los Anillos: los anillos del poder estrena el 2 de septiembre del 2022

Amazon Prime Video vuelve a traer a Galadriel y a Elrond, dos de los protagonistas de El Señor de los Anillos, pero en esta ocasión son más jóvenes ya que la historia transcurre miles de años antes que los vividos por Frodo Bolsón y su comunidad del Anillo.

En El Señor de los Anillos: los anillos del poder, la ficción se ambienta en la Segunda Edad del Sol. Abarca desde el resurgimiento de Sauron, pasando por la creación de los poderosos anillos, la guerra de los Elfos contra Sauron y terminando con su derrota, donde pierde el Anillo Único.

La historia se ambienta así en una era donde los reinos alcanzaron una gran gloria y cayeron, a su vez, en la ruina.

El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder- Tráiler Oficial

Paramount Plus: El cuento de la criada estrena el 14 de septiembre de 2022

El Cuento de la Criada estrenará su quinta temporada el próximo 14 de septiembre.

June sigue con su plan para acabar con Gilead y con todo aquel que formó la República de Gilead para luchar contra la infertilidad a base de secuestrar a mujeres que sean fértiles.

La serie, una de las más exitosas de los últimos años, pasó de ser un libro a un programa televisivo para también ser un ícono cultural para gran parte de la sociedad mundial, al igual que la autora de la historia, Margaret Atwood.