Amazon Prime Video presentó el trailer de Noticia de un Secuestro

La emocionante historia llena de suspenso sigue el calvario de un pequeño grupo de personas, quienes fueron secuestradas en la década de los 90 por narcotraficantes colombianos – Diana Turbay (Majida Issa), Maruja Pachón (Cristina Umaña), Marina Montoya, (Carmenza Gómez) y Beatriz Villamizar (Julieth Restrepo) – y los extraordinarios esfuerzos de parte de sus seres queridos para liberarlos – Alberto Villamizar (Juan Pablo Raba) Nydia Quintero (Constanza Duque). Noticia de un Secuestro estará disponible exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios alrededor del mundo.

Noticia de un secuestro - Tráiler oficial | Prime Video

La serie fue dirigida por Andrés Wood (Violeta Se Fue A Los Cielos, Machuca) quien también es productor ejecutivo y el resto del equipo de producción ejecutiva está compuesto por María Elena Wood, Matías Cardone, Macarena Cardone y Patricio Pereira (Invercine & Wood), Lourdes Díaz, Stuart Ford y Cristina Garza (AGC Studios), y el propio hijo de García Márquez, el renombrado guionista y director Rodrigo García (The Affair, Six Feet Under).

Noticia de un Secuestro es una serie limitada que consiste de seis episodios de una hora de duración.