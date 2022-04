Morena Rial ya tiene el nombre para su bebé

La noticia la confirmó el periodista Ángel de Brito en LAM, por la pantalla de América TV. El conductor además detalló que hace tiempo Morena está radicada en Córdoba con su pareja Maximiliano Bertorello, apodado El Maxi, un polémico cuartetero.

La menor de las Rial compartieron fotos en sus redes sociales mostrando la primera ecografía del próximo integrante de la familia. Recordemos que tanto ella como él tienen hijos, pero de otras parejas, por lo que este bebé será el primero de su relación.

Ecografia Morena Rial.JPG

"Por acá papá manija. ¿Serás Bautista o serás Catalina?" escribió el joven revelando las alternativas de nombre que barajan para cuando nazca, aunque todavía faltan unos 6 meses.

“Estoy con bastantes náuseas y, al tener hecho un bypass, son como más fuertes”, explicó Morena Rial en LAM. “Empecé a sentirme un poco mal, con muchos vómitos. Por eso, Maxi me dijo que me haga un Evatest. Pensé que no iba a dar positivo, era todo muy reciente”, agregó More.

Jorge Rial celebró el embarazo de Morena

El primero en enterarse fue su papá:“se lo tomó bien. Fue un poco shockeante, porque es un bebé que viene en camino. Pero es una buena noticia, estamos muy bien en Córdoba”, confesó Morena.

Morena Jorge Rial.JPG

“Antes yo le había contado a mi hijo Francesco. Le dije ‘mamá tiene un bebé en la panza’. Y bueno... fue y le dijo ‘Tatita, mamita tiene un bebé en la panza’. Mi papá me miró y me preguntó si era mentira. Ahí le conté que era verdad. Fue todo muy rápido”, relató la hija del conductor.

Esto motivó a que Jorge quiera celebrar la noticia y organizó una cena en un restaurante de Puerto Madero, a la que fueron Morena, El Maxi y amigos de la pareja.