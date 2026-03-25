Camila Galante y Leandro Paredes quedaron en el centro de la polémica tras un escandaloso tuit sobre el comportamiento que habrían tenido en el colegio de sus hijos.
Camila Galante y Leandro Paredes protagonizaron un escándalo en el colegio de sus hijos
Explosión en las redes sociales por la actitud de Camila Galante y Leandro Paredes en la institución de sus hijos.
En su cuenta de X, el periodista Sergio Rek, escribió: "Hay indignación en algunos padres de un colegio de la zona de Canning porque Camila Galante, esposa de Paredes, le pidió a las autoridades que sus hijos ingresaran más tarde para que nadie se cruzara con Leandro para no pedirle fotos".
"Además, los directores entraron a las aulas explicando la situación, solicitando que los hijos de la pareja Galante/Paredes no fuesen 'atosigados' ni molestados con preguntas relacionadas a la actividad de su padre, jugador de Boca y la Selección Argentina", agregó.
Además, en las últimas horas Leandro Paredes fue vinculado con Emilia Mernes luego que saliera a la luz el escándalo que sucedió en la fiesta privada de la Selección.
Camila Galante le mostró a Leandro Paredes qué lleva en su cartera y lo sorprendió
sensación entre sus seguidores con un video para promocionar su marca de cremas y cosméticos que recientemente lanzó su línea masculina.
Siguiendo la tendencia de celebrities internacionales, Camila Galante y Leandro Paredes se animaron a revelar que llevan dentro de su bolso, sorpendiéndose mutuamente.
La primera fue Camila Galante que comenzó sacando un bolso dentro de su lujoso bolso Chanel. "Un bolsito dentro de un bolsito", comentó Paredes. “Tengo cremita de manos, curita, mi labial, espejito, una agenda", siguió Camila en una lista interminable.
Luego fue el turno de Leandro Paredes que no se quedó atrás. Desodorante, dentífrico, perfume y la llave del auto formaron parte de los objetos que lleva en su día a día aunque la gran sorpresa fue la crema de la marca de su mujer. “La cuido, la cuido. Me encanta. Fresquita", dijo ante la mirada atenta de Cami.