Camila Galante y Leandro Paredes protagonizaron un escándalo en el colegio de sus hijos

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Además, en las últimas horas Leandro Paredes fue vinculado con Emilia Mernes luego que saliera a la luz el escándalo que sucedió en la fiesta privada de la Selección.

Camila Galante le mostró a Leandro Paredes qué lleva en su cartera y lo sorprendió

sensación entre sus seguidores con un video para promocionar su marca de cremas y cosméticos que recientemente lanzó su línea masculina.

Siguiendo la tendencia de celebrities internacionales, Camila Galante y Leandro Paredes se animaron a revelar que llevan dentro de su bolso, sorpendiéndose mutuamente.

La primera fue Camila Galante que comenzó sacando un bolso dentro de su lujoso bolso Chanel. "Un bolsito dentro de un bolsito", comentó Paredes. “Tengo cremita de manos, curita, mi labial, espejito, una agenda", siguió Camila en una lista interminable.

paredes camila bolso Leandro Paredes y Camila Galante mostraron lo que llevan en su bolso.

Luego fue el turno de Leandro Paredes que no se quedó atrás. Desodorante, dentífrico, perfume y la llave del auto formaron parte de los objetos que lleva en su día a día aunque la gran sorpresa fue la crema de la marca de su mujer. “La cuido, la cuido. Me encanta. Fresquita", dijo ante la mirada atenta de Cami.