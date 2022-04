►TE PUEDE INTERESAR: Karina La Princesita metió escotazo y fotitos sexies

Alguien la aconsejó y sacó el molar de su idenidad (tal vez fue un odontólogo, cuack) y desde 2021 arrancó muy fuerte en redes sociales, especialmente en Instagram, donde tiene 440 mil seguidores y fotos que la muestran muy, pero muy sexy.

María del Mar Cuello modelando lencería fina.jpg María del Mar Cuello luciendo lencería con onda sado. ¡Mucho cuero!

Además la modelo cordobesa se encuentra de vacaciones en un lujoso reesort de México aprovecha para compartir fotos en microbikini, que suben la temperatura de sus seguidores, justo ahora que por estos lados se vienen las noches frescas.

María del Mar Cuello en bikini en México.jpg Desde México, María del Mar Cuello comparte imágenes en microbikini.

Sin embargo, la ex de Matías Alé, quien en 2015 no dudó mucho a la hora de terminar con el matrimonio luego de tan solo tres meses, no publica solamente estas fotos, sino que se suma a la onda del photo dump. Se trata de subir varias fotos en collage que estén relacionadas entre sí y hasta pueden tener un hilo conductor entre ellas.

María del Mar Cuello haciendo Photo Dump 1.jpg Photo Dump de María del Mar Cuello. Toma 1.

María del Mar Cuello haciendo Photo Dump 2.jpg Photo Dump de María del Mar Cuello. Toma 2.

María del Mar Cuello haciendo Photo Dump 3.jpg Photo Dump de María del Mar Cuello. Toma 3, desde atrás.

María del Mar Cuello haciendo Photo Dump 4.jpg Photo Dump de María del Mar Cuello. Toma 4, la más arriesgada.

Es más, la despampanante ex esposa de Matías Alé ha realizado otros Photo Dump en los que se ha llevado no solo miles de likes y comentarios, sino también que ha sorprendido con la calidad de las fotos y el glamour que despliega, además de su belleza.

La siguiente compilación demuestra todo lo que Maria del Mar puede hacer a la hora de seducir solamente insinuando su sensualidad.

Photo Dump de María del Mar Cuello.jpg María del Mar Cuello y su look tanga a la vista.

Photo Dump de María del Mar Cuello 2.jpg La ex de Matías Alé es un fuegazo en Instagram.

Photo Dump de María del Mar Cuello 3.jpg Muy segura de sí misma se muestra María del Mar en cada pic.

Photo Dump de María del Mar Cuello 4.jpg Con cada foto sus seguidores deliran en las redes sociales.

Photo Dump de María del Mar Cuello 5.jpg María del Mar Cuello ya superó los 440 mil seguidores en su perfil de Instagram.

