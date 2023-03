Maxi Trusso destrozó la voz de Lali Espósito

El cantante de electropop y precursor del procesador 'autotune', Maxi Trusso, fue áspero al opinar sobre las voces de los artistas argentinos de la nueva generación y, en especial, disparó fuertemente contra el talento de Lali Espósito: "No está buena la voz que tiene".

trusso.jpg No tuvo piedad. Maxi Trusso destrozó la voz de Lali Esposito.

En medio de una entrevista radial a Radio One 103.7, el DJ y compositor se despachó contra los cantantes que han emergido recientemente, en especial, en el ámbito del trap, con palabras un poco alejadas de la amabilidad: "Escucho las voces y son horribles, hay muchos que cantan porque son actores. No me gustan los giros melódicos, no hay ninguno que escuche y diga 'qué bueno'".

Además de anunciar el lanzamiento de su documental llamado "El pionero del autotune", Trusso se refirió a sus colegas señalando que "sacó" a los artistas que colaboraron con su disco, porque no le gustó el estilo que tenían: "Los saqué a todos, me arruinaban la canción. No quedaba un tema bueno, entraba el feat y terminaba la canción. Son un desastre todos".

Finalmente, en una nueva desafortunada arremetida contra la creadora del reciente éxito 'Motiveishon' y tras remarcar que "tiene una voz horrible", el cantante de electropop destacó la labor del cantante español Quevedo, para luego sostener la supuesta falta de calidad en la protagonista de 'Sky Rojo': "La escucho y digo ¿cómo esos giros son tan feos? Más feos no había".

Por supuesto, sus comentarios no pasaron inadvertidos por los fanáticos de la intérprete de 'N5', quienes explotaron de indignación con una lluvia de memes en la red social Twitter, para remarcar que Trusso "no existe".