Luciano Castro ¿Le pegaron? Luciano Castro sufrió un violento momento.

Después de que se viralice un video, el actor reveló el terrible episodio que vivió en las últimas horas.

En las últimas horas, Luciano Castro protagonizó un video viral en el que se lo vio forcejear con un hombre a la salida de un teatro.

En principio, muchos aseguraron que se trató de un intento de robo, pero el actor se tomó el tiempo de explicar qué fue lo que pasó realmente.

En el canal Crónica TV, fue el periodista Lío Pecoraro quien reprodujo un audio que recibió de Luciano. "No me quisieron robar realmente. Hay mucha gente en la calle Corrientes y un chico, no sé en qué estado estaba, se me tiró y me agarró del cuello y no hice más que agarrarlo y sacarlo como corresponde. Lo agarré, lo tiré para otro lado y me fui", comentó el novio de Flor Vigna.

Luego, agregó: "Obviamente que te vas mal, imaginate que salís del teatro, sala llena, la gente te está esperando para una foto y tenes que sacar a un tipo que se tiró arriba del cuello...".

"Pero nada, es un tema mucho más profundo que el pibe en situación de calle que se me tiró encima. Estoy bien, no me quisieron robar, no pasó nada", concluyó.