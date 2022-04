Luciano Castro y el día que fue rechazado por Flor Vigna: "Me dio tanta vergüenza"

"No nos conocíamos, ni siquiera un amigo en común", comenzó contando sobre el tema planteado por Andy Kusnetzoff que era contar sus historias de amor.

Luciano-Castro-Flro-Vigna-PH1.jpg

Castro y Vigna coincidieron en el gimnasia. "La miré una ves, dos veces y ella me mirá, sino ni me acercaba a hablarle", siguió. Relató que su excusa para acercarse fue sobre una ficción en la que supuestamente iban a trabajar juntos.

"Yo quería llegar a la chinita y hablarle. Flor también es muy tímida y reservada, no me dio mucha bola", comentó y fue ahí cuando el conductor de PH Podemos Hablar le recordó el momento que le pidió noviazgo".

Te puede interesar: "Todos tienen que saber que...", explosiva acusación contra Melody Luz

"Qué pelotudo", se dijo al recordar ese momento. "Yo plantee algo sobre el enamoramiento y me dijeron 'no', ah bueno", explicó Luciano Castro, a lo que agregó: "Fue charlando. Nosotros nos conocimos y estuvimos como dos meses en cautiverio y ahí decidimos salir a la luz".

Luciano-Castro-Flro-Vigna-PH2.jpg

"Un día charlando le dije la palabra que no se había dicho nunca. 'Querés que formalicemos' a lo que me respondió 'no no no'", contó el actor a lo que le respondió "bueno".

"Luego me explicó su por qué y tuvo resultado un mes después cuando ella me pidió si quería ser su novio".

Te puede interesar: "¡Aniquiladora, no podes más!", Florencia Peña metió doblete de espaldas y no dio tregua

"En ese momento pocas veces me sentí tan incómodo, me dio tanta vergüenza. Aparte estaba convencido que me iba a decir que sí y me limpió como loco", reveló al respecto.

Y cerró sobre ese tema con Flor Vigna: "Eso hizo que me enamore más, que me atraiga más".

Te puede interesar: "Mi cuerpo pide más ...", Cande Tinelli no se guardó nada

Además de Luciano Castro, estuvieron como invitados en PH Podemos Hablar su amigo y también actor Gonzalo Heredia, la influencer Belu Lucius, el músico Abel Pintos y la finalista de MasterChef Celebrity Mica Viciconte.