"Todos tienen que saber que ...", explosiva acusación contra Melody Luz

MATILDA HARTA: arremetió contra Melody Luz en el desayuno delante de todos y pidió una impugnación

"Cuando estamos jugando, se lleva el tótem de los otros, el tótem desembarrado, que cuesta tanto sacar de abajo, se lo lleva, se lo adjudica, entonces deja atrás a personas que lucharon por ese tótem, es la señorita Melody", agregó la comunicadora.

"Se tiene que enterar todo el mundo de quién sos. Sos una tramposa, yo necesito que los demás se cuiden. Ayer reconociste adelante de mucha gente, que me lo habías sacado", agregó Matilda Blanco señalando a la bailarina sin reparos.

Melody Luz prendió fuego el domingo

Antes de entrar, Melody Luz ya había dado muestras de su talento y belleza cuando participó en Bailando por Un Sueño como compañera de Cucho Parisi.

Además, la bailarina trabajo en obras teatrales y mega producciones incluso protagonizando obras en el Gran Rex.

Aprovechando sus dotes como bailarina, Melody Luz protagonizó una sesión fotográfica junto a una amiga y reventó las redes sociales.

melody luz domingo.jpg

Luciendo colaless negra y crop top, las diosas se animaron a posar realizando poses al borde de la locura que causaron delirio entre sus followers.

Adabel Guerrero incluso se sumó a la lista de likes y dejó un explosivo comentario para Melody Luz y su compañera.

¿Quién es Melody Luz?

Melody es bailarina y se hizo conocida cuando participó del Bailando por un sueño en donde fue la compañera de Cucho Parisi, cantante de Los Auténticos Decadentes.

Con apenas dos años empezó a bailar en una escuela de su barrio. “Cuando bailo no me pienso, soy carne y a la vez espíritu, y me siento plena -confiesa-. Bailar es libertad, expresión, y es encontrarme con mi esencia”, dijo tiempo atrás en diálogo con Infobae.

Ahora en el reality sorprende a más de uno por su sencillez y su extrema sensualidad. Es que no solo se muestra muy simpática y extrovertida sino que además tiene un juego de seducción con uno de los cocineros de El Hotel de los Famosos.

Los 16 famosos, quedan 15 tras la eliminación de Militta Bora, deberán permanecer encerrados en un hotel y en el que deberán convivir hasta que el juego se los permita. El ganador o la ganadora deberá permanecer adentro por un término de cuatro meses, que es lo que la producción espera que dure este ciclo, según se informó.