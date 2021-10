¡Dijo todo! Luciano Castro habló de su primera vez con Flor Vigna y sorprendió

Los detalles sobre la relación entre Flor Vigna y Luciano Castro- Minuto Argentina

“Cuál fue el mejor momento que pasaron juntos hasta ahora”, indagó Germán a lo que Castro explicó: “Yo pienso que la primera vez que estuvimos juntos. Dentro de lo cursi, fue el día más lindo, aunque tenemos un montón de momentos”.

Y siguió contando el protagonista de Desnudos: “Hablamos un montón. Imaginate que cuando uno viene de tanto tiempo de estar en pareja, y te montás en otra relación, el diálogo es fundamental. Estás todo el tiempo analizando la pareja porque no querés hacer todas las cagadas que te mandaste antes".

Divertido y relajado, Luciano Castro incluso confesó cómo le dice a la ex de Nico Occhiato en la intimidad, “¡Uh, me puede decir cualquier cosa! ¡Qué momento horrible! Encastradito, camadita, y estribillo”. Pero Vigna lanzó uno que no enumeró el actor: contundente.

"Su vida pasa por la música, y ella cree mucho en esta cosa de la introducción para llegar al estribillo; y yo muchas veces voy al estribillo. Y ahí entra la charla de pará, hay una introducción. Aprendo yo también, siendo más grande. Aprendo un montón”, explicó sobre su sobrenombre y mostrándose orgulloso de Flor Vigna.

Días antes, a pesar de que hoy se muestran muy felices con sus respectivas parejas, revelaron un bombazo sobre la separación de Luciano Castro y Sabrina Rojas. Fue el periodista Lucas Bertero quien dio la explosiva información en El Show de los Escandalones.

El panelista aseguró que si bien Luciano Castro y Flor Vigna dicen que comenzaron su relación hace dos meses, el romance vendría desde hace más tiempo.

Voy a poner en duda quién empezó la relación primero, si Luciano Castro con Flor Vigna, ya separado pero compartiendo la misma casa con Sabrina Rojas, esperó y bancó que ella conozca al Tucu López para que blanquee primero", comenzó diciendo Bertero.

Sorprendido con la revelación, Rodrigo Lussich lo indagó en búsqueda de más certezas y Bertero encendió la bomba: "A mí me dicen que esta relación viene de largo”.

Así llegó la descripción de una situación más delicada, que incluye a Sabrina Rojas: "Digo que una vez que el matrimonio Luciano y Sabrina estaba terminado pero compartían la casa porque les llevaba un tiempo por los chicos, porque es complicado separarse, él ya estaba conociéndola a Flor".

A pesar de este bombazo, ninguno de los involucrados dio declaraciones al respecto.