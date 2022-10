lolla.jpg Gran festival. Lollapalooza Argentina 2023: las entradas costarán 50 mil pesos.

El festival será los días 17, 18 y 19 de marzo de 2023 en el Hipódromo de San Isidro, y la venta en la modalidad "early bird", sin conocer la lista de artistas, fue todo un éxito.

La venta de abonos se puede comprar desde el martes 11 de octubre en All Access. El 3-Day Pass tiene un valor de 50 mil pesos más los cargos de servicio.

►TE PUEDE INTERESAR: Histórico: el último concierto de Taylor Hawkins fue en Argentina

Se puede pagar en seis cuotas sin interés con tarjetas Santander American Express y otras tarjetas permiten hasta 24 cuotas con interés.

lollapa.jpg Lollapalooza Argentina 2023. La octava edición se presentará en el Hipódromo de San Isidro.

La lista incluye al rapero Drake, que convierte en hit todo lo que toca, Billie Eilish, la estrella que llegó para patear el tablero del pop, los íconos irreverentes del pop punk Blink-182; Tame Impala, banda emblema de la neo-psicodelia; Rosalía, la sensación de la música en habla hispana que está rompiendo todos los moldes, y el excelente Lil Nas X, que viene inyectando aire fresco en el rap.

►TE PUEDE INTERESAR: A un rapero le tiraron una camiseta de Boca en el Lollapalooza y su reacción fue asombrosa

Todos ellos estarán al frente de un lineup repleto de artistas imperdibles en lo que será la octava edición en Argentina de uno de los festivales más emblemáticos del mundo.

Lollapalooza 2023 Argentina: lineup, grilla y bandas confirmadas

Los principales artistas que estarán en el Lollapalooza 2023 son: Drake, Billie Eilish, Blink 182, Tame Impala, Rosalía, Lil Nas X, Jane's Addiction, The 1975, Armin Van Buuren y Jamie XX.

lollapalo.jpg Lollapalooza Argentina 2023. Grandes artistas como Rosalía, se presentarán en San Isidro.

También se presentarán: María Becerra, Trueno, Claptone, Kali Uchis, Fred Again, Tove Lo, Usted Señalemelo, Alison Wonderland, Diego Torres, Dominic Fike, Chano, Bresh, Mora, Conan Gray, Wallows, Tokischa, Melanie Martinez, Marilina Bertoldi, Danny Ocean, Gorgon City, Purple Disco Machine, Rise Against, Cigarettes After Sex, Polo Pan y Catupecu Machu.

Otros artistas importantes que dirán presente son: Aurora, Alvaro Diaz, Omar Apollo, John Summit, Cami, Gera MX, Callejero Fino, Yungblud, Sofi Tukker, Ryan Castro, Modest Mouse, Dante Spinetta, Rei, Villano Antivillano, Nafta, Young Miko y 100 GECS.