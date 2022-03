Histórico: el último concierto de Taylor Hawkins fue en Argentina

Te puede interesar: Liam Gallagher le dedicó un clásico de Oasis a Taylor Hawkins

Lo mágico de la noche fue el espacio que Dave le dió a Taylor Hawkins durante todo el concierto en el Lollapalooza de Argentina. Es que además de tocar la batería con un talento admirado por miles de artistas y fanáticos, Taylor también tenía habilidades vocales que aprovechaba para demostrar durante los conciertos de los Foo.

"Hay alguien de quien no pueden olvidarse: Taylor Hawkins", le dijo Dave al público casi a mitad del concierto. "¿Taylor, esto te encanta?"

Taylor respondió, sentado frente a su instrumento: "Oh Dave, adoro tocar en estadios repletos en Buenos Aires".

"Taylor Hawkins es el mejor baterista de todo el mundo, lo amamos mucho", recalcó el cantante. " Pero lo mejor es que todavía no han visto sus pantalones ¿Quieren verlos?"

Un eufórico público argentino gritó que sí dos veces consecutivas.

Fue allí cuando Taylor Hawkins se mostró de pie con sus pantalones atigrados, color naranja y negro. El público ovacionó el protagonismo del baterista, quien se animó a intercambiar roles con Dave.

La mezcla se dió y Taylor terminó compartiendo con el ex Nirvana en la batería un momento inolvidable a través de un himno de la música universal: Somebody to Love de Queen.

Taylor Hawkins - Somebody to Love - Argentina 2022

Y un momento igual de preciado se vivió previo a la voz de Taylor cantando Queen. Es que antes de tomar el micrófono, el baterista se dio el lujo de no solo halagar a su compañero de banda, si no además de atribuirle casi por completo su éxito en la vida: "Amo a Dave Grohl amigos. Si no fuera por Dave Grohl, yo estaría repartiendo pizzas. Estaría dirigiendo el área de baterías de algún Guitar center, si no fuera por Dave Grohl".

Allí fue cuando Taylor invitó a Dave a demostrar sus habilidades en la batería, aquellas heredadas de su pasada época junto a Nirvana, y el público enloqueció con cuerpo y voz al son de Somebody to Love.