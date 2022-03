Video: Liam Gallagher le dedicó un clásico de Oasis a Taylor Hawkins

Te puede interesar: Qué encontraron en la habitación de Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters

Gallagher ya había manifestado su pesar por el deceso de Hawkins a través de un mensaje en Twitter en el que afirmaba sentirse "devastado". Cabe recordar que el baterista de Foo Fighters se había reconocido públicamente como un gran fan de Oasis y hasta ofreció el set que la banda comandada por Dave Grohl realizaría en una ocasión en el Reading Festival como espacio para que se produzca la reunión de los hermanos Gallagher.

Live Forever - a tribute to Taylor Hawkins - Liam Gallagher at the Royal Albert Hall [26/03/22]