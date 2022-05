La Joaqui recordó cuando Cazzu le salvó la vida: "Me levanté más arriba de lo que me caí"

La cantante comenzó contextualizando ese momento de su vida que sucedió después de tener a su segunda hija. A ella le preocupaba mucho contarle a su abuela, que tenía cáncer, y mucho menos pedirle ayuda a su padre.

La-Joaqui-cantante-acrtriz-Joaquinha-Lerena.jpg La Joaqui recordó en PH Podemos Hablar el día que Cazzu le salvó la vida.

"Me decía a mi misma 'si le llego a contar esto y se muere, no puedo me lo tengo que guardar'. Y pienso, le hablo a mi papá, pero él es tan correcto y ordenado en su vida que me da más vergüenza contarle que estoy en una relación así que tolerarla", relató.

Y ahí llegó el momento que se acordó de Cazzu: "Un día me animé, no tenía redes sociales ni celular, y el único número que me sabía de memoria era el de Cazzu. Fui a un almacén y la llamé, le dije tengo miedo que me pase algo o que me muera y pienso en mis hijas".

La-Joaqui.jpg La joven de 28 años ganó en popularidad con su actuación en El Marginal.

"La volví a llamar y ella me dijo ya tenés listo el departamento, te va a buscar un auto. Agarré a las nenas y me fui. Ahí viví hasta que me pude reacomodar para volver a hacer música y pensé que no iba a funcionar más y funcionó. Me levanté más arriba de lo que me caí", comentó emocionada y muy feliz.

La Joaqui recordó la gran ayuda que le dio Cazzu

La escena de sexo con Diosito (Nicolás Furtado) en El Marginal

Joaquinha Lerena interpretó a Mecha en El Marginal 2 siendo la novia de Diosito (Nicolás Furtado) y dio detalles de cómo fue la escena de sexo que tuvo que filmar con el actor uruguayo.

La-Joaqui-El-Marginal.jpg Joaquinha Lerena y Nicolás Furtado, interpretando a Mechi y Diosito en El Marginal.

"Ay Papi", tema que cantaron juntas Cazzu y La Joaqui