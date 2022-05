Quién es La Joaqui, la cantante y actriz que deslumbró en El Marginal

Lerena interpretó a Mechi en la exitosa serie dirigida por Adrián Caetano en 2019 y era la novia de Diosito (Nicolás Furtado), ambos protagonizaron una jugada y apasionada escena en el penal San Onofre. Además se encargó de ponerle música a la serie.

La-Joaqui-El-Marginal.jpg

La Joaqui vivió gran parte de su infancia en Costa Rica, pero a los 15 años regresó a Argentina, convirtiéndose en una revelación del rap freestyle en el país en la reconocida Red Bull Batalla de los Gallos, dando inicio a su carrera musical con apenas 18 años.

La Joaqui tuvo una dura infancia y la maternidad la salvó

Joaquinha Lerena, madre de dos hijas, contó este sábado por la noche en el programa de Andy Kusnetzoff y reveló que le costó crecer sin la presencia de un padre y las dificultades económicas que vivió con su mamá.

"Con mi papá tuve una relación rara porque no nos conocíamos en realidad. Estaba muy enojada por esto porque yo no entendía por qué no se podía . A mi mamá la tuve que ver súper mal porque no teníamos para comer y crecí enojada", expresó.

Y siguió: "Estaba bastante mal y no supe manejar tanta libertad. Estaba descarrilada, tenía un montón de problemas de drogas y me movía en lugares peligrosos para mí. Cuando mi mamá me encontró, pensó que lo mejor era mandarme a Buenos Aires".

La maternidad la hizo cambiar rotundamente y reconoció que "ser mamá fue lo que me cambió. Ni hacer charlas ni ir a terapias. Ser madre a los 20 años fue lo que lo hizo".

La-Joaqui-cantante-acrtriz-Joaquinha-Lerena1.jpg La Joaqui tiene 28 años, es de Mar del Plata y es madre de dos hijas.

"Traté de hacer todo que me hubiera gustado que hicieran conmigo y no se pudo. Fui a psicólogos, a psiquiatras, me dieron medicamentos que me hicieron peor. Consumía cosas que me bloquearan para no pensar", recordó.

Por último, comentó que el padre de su primera hija no quiso hacerse cargo y eso la llevó a acercarse a su papá. "Me empecé a llevar mejor con él. Siempre lo súper amé... Me hubiera gustado tener una familia armada, ensamblada y es lo que busqué crear para mí", dijo La Joaqui.

La-Joaqui-cantante-acrtriz-Joaquinha-Lerena2.jpg Joaquinha Lerena vivió su infancia en Costa Rica, pero a los 15 años regresó a Argentina.

Los álbumes más destacados de La Joaqui

Entre sus álbumes de estudios más destacados, se encuentra "Harakiri" y "Todo Tu Interior (Acústico)", ambos de 2019 con la compañía discográfica Espantapájaros, entre sus canciones más escuchadas están "Cuantas Veces", "Rocho" y "Todo Tu Interior".