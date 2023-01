La última obra literaria del escritor, La Hija Ejemplar, comienza con una adolescente que tiene relaciones con un alumno del mismo colegio. Unos meses después, un video íntimo del momento llega al resto de los estudiantes, provocando toda una serie de consecuencias que afectarán la vida de la alumna, la de sus amigos, sus familias e incluso provocará algunos hechos impensados.

- Al leer el libro, me sorprendió la cantidad de giros que tiene, porque al principio hasta da la sensación de que podría haber sido una novela de 200 hojas y siempre hay algo que te lleva para otro lado. ¿Cómo es el proceso en el que decís "no, acá no, el final tiene que ser otro"? ¿Empezás sabiendo el final o este llega a medida qué escribís?

- En alguna novela me pasó de saber el final exacto de antemano, pero en general las ideas disparadoras de mis libros suelen estar en el comienzo. No soy un escritor que planifique sus novelas de antemano, no puedo. Definir cuál es el momento exacto en que tengo que empezar a escribir es probablemente el más intuitivo y crucial de todo el proceso. Una vez que empiezo, el desafío es ir descubriendo la historia a medida que avanzo. Suele ser un camino de marchas y contramarchas, de periodos de reflexión, de hacer y deshacer. Al margen de no ser precisamente una elección, es una metodología que me mantiene alerta y me resulta entretenida. En algún punto se asemeja a la experiencia del lector que toma contacto con la historia por primera vez.

- Una curiosidad ¿Por qué el uso de nombres en inglés o de ambientar la historia en Estados Unidos?

- Siempre lo hice así, muchísimo antes de publicar. Tiene que ver con mis influencias de la adolescencia, tanto de la literatura como del cine. Me siento cómodo y me gusta. No me lo cuestiono y entiendo que pueda llamar la atención.

- ¿El uso de un personaje argentino, la incorporación del mate, es una necesidad de anclar algo tuyo, algo argentino en toda la novela?

- Nunca he sentido esa necesidad. Por lo menos no desde lo regional. Todos mis personajes e historias tienen cosas mías, no importa donde estén situadas las novelas.

- ¿Hoy te has convertido en un referente argentino de thillers, sos consciente de ello?

- Sinceramente no lo sé. La figura de un escritor argentino que escribe lo que yo escribo sigue llamando la atención, y a algunos hasta les resulta incómodo. El hecho de que mis trabajos se hayan publicado en otros países antes que acá, no ha ayudado.

- ¿Sos de tener algún otro escritor favorito, ya sea actual o del pasado?

- Siempre me ha gustado mucho Stephen King. Argentinos contemporáneos, Claudia Piñeiro y Guillermo Martinez.

Ficha técnica de La Hija Ejemplar, de Federico Axat

Editorial: Ediciones Destino

Temática: Novela negra | Thriller

Colección: Áncora y Delfín

Número de páginas: 528

Quién es Federico Axat, el autor de La Hija Ejemplar

Federico Axat nació en Buenos Aires el 19 de junio de 1975. Ingeniero de profesión, su interés y vocación le ha llevado a la escritura. Es autor de las novelas Benjamin (2010), El aula 19 (2012), El pantano de las mariposas (2013) y La última salida (2015), estas dos últimas publicadas en Destino. Con La última salida obtuvo el reconocimiento de lectores y crítica y se convirtió en un fenómeno internacional. Con los derechos de traducción vendidos a 35 editoriales de todo el mundo, y con próxima adaptación audiovisual, Axat es sin duda uno de los referentes del thriller en español más importantes del momento.