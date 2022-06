Cinco sagas de libros que no se pueden dejar de leer

►TE PUEDE INTERESAR: Andy Clar, la mujer que venció a todos sus demonios

Sagas de libros imperdibles

Juego de Tronos (Game of Thrones): si piensan que por haber visto la serie no les hace falta leer los libros, entonces están totalmente equivocados. Los libros y la serie presentan algunas grandes diferencias en su desarrollo, además de que los libros no cuentan con las limitaciones de tiempo de cada capítulo. Por si eso fuera poco, su autor George R.R. Martin aún no termina con la saga por lo que el final puede llegar a diferir bastante de lo que ocurrió en la serie de HBO.

La Torre Oscura: Lejos, una de las mejores obras de Stephen King. Son en total siete tomos, pero se le puede sumar un octavo: El viento por la Cerradura. Lo mejor que tiene esta saga, además del desarrollo de sus personajes, es que King usa mucho de lo que ocurre para explicar hechos en otras novelas suyas. Es la historia de Roland, un pistolero que busca venganza y que será ayudado por personas provenientes de diferentes épocas. Si vieron la película, olvídense de ella porque realmente fue muy mala. Los libros son todo lo contrario.

Los Reyes Malditos: Para los amantes de la historia. Comienza con la ejecución en la hoguera de los caballeros templarios y la maldición que lanza este contra la monarquía francesa, la más poderosa del mundo en ese momento. Es como leer o ver Game Of Thrones solo que sin dragones pero sí con muchas traiciones, venenos y muertes. Lo mejor, los libros son novelas históricas. En total, son 7 tomos.

El Señor de los Anillos: La historia de Frodo y sus amigos se compone de 3 libros, aunque tambien hay varios más para saber la historia de la Tierra Media diseñada por Tolkien. Si bien las películas estuvieron muy bien hechas, cuando uno lee los libros se preguntará el porqué no se incluyeron algunas otras escenas que hubiesen sido épicas.

Harry Potter: Ocurre lo mismo que con El Señor de los Anillos. Las películas muy bien, los libros están mejor. Desmitificando el hecho de que son solamente libros de niños, Harry Potter prácticamente puede acompañar a un chico de 10 años en su primer tomo y seguirlo durante toda su adolescencia. A pesar de ellos, también se pueden leer a cualquier edad, aunque sí se hace en la niñez y adolescencia es posible que se disfruten durante toda una vida.