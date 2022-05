Andy Clar: vivir en Mendoza

Es imposible que Andy Clar no caiga bien. Lo saben aquellas personas que la siguen desde que abrió su blog, aquellas que viajaron bajo su mando, las que la descubrieron por televisión, las que pasaron por su vida.

Andy Clar.jpg La portada de Bailar Acostada, el libro de Andy Clar editado por Planeta

Apenas atiende el teléfono, entre risas, comenta sobre el acento de los mendocinos. Y es que hace muy poco, Andy estuvo de visita en Mendoza para su programa Chicas en Argentina. Y se enamoró.

Ella misma confiesa que la idea era hacer dos programas y se convirtieron en siete. Fue tanto lo que le gustó Mendoza que decidió construirse una casa en el Valle de Uco rodeada de viñedos.

►TE PUEDE INTERESAR: Camila O'Gorman: el romance prohibido que terminó en un fusilamiento

"Voy a ir para el verano, la idea es mudarme de diciembre a marzo", comenta. Y reconoce que si bien es un poco por la tranquilidad, es esta misma razón la que también le provoca algunos de sus mejores ideas y proyectos. Y tiene muchos por hacer.

Andy Clar: una vida no tan fácil

Hoy, cuando uno ve a Andy Clar sin saber su historia es muy posible que no la crea. Pero su vida tuvo momentos muy complicados, desde pequeña.

Nacida en el seno de una familia humilde, Andy supo desde pequeña lo que eran los sacrificios, pero también lo que era la felicidad. Lo supo en ella, en su madre, en sus amigas.

A veces, refugiada en el canto, Andy sorteó muchos momentos complicados de su infancia y adolescencia, pero nada de eso la preparó para lo que ocurriría a sus 23 años. Ella misma lo cuenta en su libro:

Andy clar internada.webp A Andy Clar le dijeron que no iba a volver a caminar. Ella demostró lo contrario

"Estoy tirada en medio de un charco de sangre enorme, con múltiples fracturas después de que un colectivo de la línea 86 cruzara el semáforo en rojo justo cuando yo atravesaba la avenida Gaona, pasara por encima de mis dos piernas y las dejara enroscadas entre sí en una postura imposible, como de muñeca rota".

Ese día Andy comenzó un periplo que duró mucho tiempo. Incluso escuchó de parte de los médicos que no iba a volver a caminar nunca más. Ese mismo día le prometió a su madre que caminaría y que lo haría por muchas ciudades del mundo. Con el paso de los años cumplió su promesa.

Andy Clar: contar su propia vida

Bailar Acostada no es el primer libro de Andy Clar. De hecho, su primera obra Chicas de Viaje por el Mundo fue un best seller.

"Este era más difícil porque era mi historia, mis relaciones", explica Andy, pero no se la cree. Sabe que muchas de sus lectoras la conocen, en persona o al menos sienten que la conocen a través de una pantalla.

►TE PUEDE INTERESAR: La Bestia: un thriller histórico escrito de a tres y con una polémica impensada

"Yo siento que soy cercana. Soy una mujer como cualquier otra chica", asegura y cuenta algo que no todos perciben sobre el diseño de su libro: "Tiene mi foto en la tapa en la que salgo toda maquillada, divina y en la contratapa se muestra mi interior, todo roto. El libro soy yo, todos somos un poco y un poco".

Andy Clar: ser igual y no tanto

Al término de cada capítulo, algunas de las personas que mejore han conocido a Andy dan su testimonio sobre cómo es ella y todos le resaltan dos cualidades: que se anima a todo y que siempre inspira confianza.

Y ella sabe que esas dos cualidades han sido parte de lo que hace diferente a muchas personas. "A veces ha sido por necesidad, necesitás tocas cosas y movés el avispero de nuestras propias vidas", señala Andy.

Andy Clar 1.webp Andy Clar, fue la ideóloga de Chicas en NY

Si uno ve su vida, podrá ver que se animó a cantar, que tuvo una aventura con dos amigas más y un hombre, que bailó con Gustavo Cerati en su propio boliche, que revolucionó Río Cuarto con una tienda de ropa y una propuesta muy adelantada a la época y que incluso con su proyectos de Chicas en Nueva York revolucionó a la industria de viajes y ayudó a que muchas mujeres se animaran a lo que siempre quisieron hacer. Y todo ello con muchas anécdotas que harán sonreír a más de uno.

Andy Clar: ¿y si pudiera cambiar el pasado?

La vida de Andy Clar, como ella la cuenta, es casi como una montaña rusa, pero de la que no se quiere bajar. Si hoy pudiera viajar y hablar con su yo de los 16 años, no le diría que cambie nada de su vida. Ni siquiera los peores momentos.

"Le diría: quédate tranquila que todo pasa, que siempre sube la marea pero que cuando baja podés encontrar muchos diamantes. No cambiaría nada. Me atreví a hacer muchas cosas y otras me faltaron pero me queda tiempo para hacerlas. Incluso ahora estudio para sommelier con la idea de seguir con enología", señala y se ríe ante su propia hiperproductividad, la misma que la llevó a cambiar su vida y a siempre animarse a más.