Pero en el 2021 todo cambió. Con La Bestia también vino la presentación de los tres en público y con ello, el descubrimiento y enojo por la no existencia de Carmen Mola.

Escribir de a tres: los autores de La Bestia

Esta entrevista fue hecha durante la Feria del Libro de Buenos Aires que concluyó el pasado 16 de mayo. Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero llegaron a Argentina por menos de 48 horas, Después su gira seguiría por Chile, Uruguay y Colombia. Todo gracias a La Bestia.

La novela está ambientada en el siglo XIX en Madrid, en medio de una epidemia de cólera. Allí, una persona, una bestia, secuestra a niñas que luego aparecen desmembradas. En el medio, la Iglesia acusa a los pobres de ser los responsables de una epidemia que no deja de provocar muertos y aparecen ciertos mitos de cómo curarse de la enfermedad.

En el lobby de un hotel de Buenos Aires, dos siglos después, los tres autores se permiten hablar sobre fútbol y a preguntar sobre lo que podían conocer con tan poco tiempo, mientras agradecían no tener que hacer esos viajes solos. No es muy común que un escritor haga ese tipo de viajes, menos tres. Pero bueno, tampoco es normal que una novela tenga más uno o dos autores.

La bestia de carmen mola.jpg La portada de La Bestia de Carmen Mola

"Eso le extraña mucho a todo el mundo, pero nosotros tres hemos sido guionistas antes de ser novelistas y eso es un trabajo colaborativo. Lo que hemos sabido hacer toda la vida lo aplicamos al mundo de la literatura. Nos reunimos para discutir la trama, los personajes, el tema, hacemos el mapa de la novela entre los tres y cuando está hecho, cada uno escribe un tercio de la novela y luego, nos mandamos las partes y las reescribimos. Poco a poco va surgiendo un estilo de Carmen Mola, no el nuestro", explica Antonio Mercero.

La Bestia: una pandemia del pasado con semejanzas a la actual

En la novela, Carmen Mola, o los tres autores, contextualizan todo durante una epidemia de cólera que ocurre en Madrid. Además de mitos curativos, también hay mucha discriminación y hasta violencia. Nada que no se pueda comparar con lo sucedido en los primeros meses de la pandemia de Covid en cualquier lugar del mundo.

"No fue buscado. Habíamos escrito tres novelas negras y nos apetecía probar otro género y salir de la zona de confort. Ahí nos metimos en un thriller histórico. Nos metemos con un suceso en el que el pubelo de Madrid arremete con la Iglesia y en la que mueren 80 religiosos. A partir de allí abrimos la lupa y nos encontramos con la pandemia". señala Agustín Martínez, otro de los escritores.

"Es lo interesante de una novela histórica, mientras te habla del pasado también te habla del presente", manifestó Agustín, que agregó que el mundo ha cambiado "Muy poquito".

Salir del anonimato: Carmen Mola son tres hombres

La aparición de tres hombres y no de una mujer llamada Carmen Mola provocó una revolución en el mundo de la literatura. Incluso algunas librerías feministas retiraron el libro de sus vidrieras y muchos de los fanáticos de Carmen Mola se sintieron traicionados.

"Una de las cosas que tenemos es que al ser tres nos tomamos las cosas de manera distinta. Si no imaginábamos que se iba a saber nuestros nombres no nos podíamos presentar al Premio Planeta. El premio nos ha dado satisfacción y una semana de revolución de polémica en las redes sociales pero no en la calle. Allí hemos recibido mucho cariño y afecto. Nos lot omamos con calma, sabíamos que iba a ser poco duradera. Al principio pensábamos que la polémica iba a ser por ser una novela escrita entre tres y sorprendetemendte nos encontramos con que la polémica vino por el hecho de firmar como Carmen que es un seudónimo, un disfraz y con un disfraz se busca que uno no sea reconocido. Y nosotros nos pusimos un nombre de mujer para no ser reconocidos. Esa noche nos encontramos con ser trend topic mundial y eso da mucho vértigo, pero también es una santisfacción interna", dice Jorge Díaz.

Carmen Mola.jpg Con el premio Planeta, los rostros detrás de Carmen Mola salieron a la luz

Con el nombre de Carmen Mola, los tres también perdieron en fama. De hecho hoy, según ellos admiten, el seudónimo es más conocido que sus propios nombres pero ellos señalan que siempre fue su idea aunque actualmente disfrutan de su visibilidad. "Hay cosas que están bien y otras que hemos perdido pero no nos quejamos", afirma Agustín y se ríen ante el recuerdo de que apenas recibieron el premio fueron reconocidos en la calle por una mujer, pero que esa ocasión fue la primera y la última vez que les sucedió.

"Carmen Mola comenzó siendo un juego entre amigos. Mientras sigamos pasándola bien, siendo amigos y disfrutando de escribir juntos, Carmen Mola seguirá existiendo", reconocen los tres y le vaticinan una larga vida en el mundo literario.