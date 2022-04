Los siete libros más vendidos de la historia y ninguno es la biblia

Y una segunda aclaración, tampoco se toma en cuenta para el ranking a la Santa Biblia.

El ránking de los siete libros más vendidos

Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes (500 millones de libros vendidos)

Don Quijote de la Mancha es una novela escrita por el español Miguel de Cervantes Saavedra a comienzos de 1605 y desde entonces se estableció como la obra más destacada de la literatura española (y una de las principales de la literatura universal).

"El Quijote" es la primera obra que desmitifica la tradición caballeresca y cortés por su tratamiento burlesco. También, representa la primera novela moderna y la primera novela polifónica por lo que ejerció un enorme influjo en toda la narrativa europea.

don quijote.webp

Por considerarse "el mejor trabajo literario jamás escrito", encabezó la lista de las mejores obras literarias de la historia, que se estableció con las votaciones de cien grandes escritores de 54 nacionalidades a petición del Club Noruego del Libro en 2002.

Historia de dos ciudades, de Charles Dickens (Más de 200 millones de libros vendidos)

A Tale of Two Cities es una novela del escritor británico Charles Dickens en la que narra la vida en el siglo XVIII, en la época de la Revolución francesa.

TE PUEDE INTERESAR: Tres libros de terror para leer y no decepcionarte

Al mismo tiempo, la historia se desarrolla en Inglaterra y Francia: Londres simbolizaría de algún modo la paz y la tranquilidad, la vida sencilla y ordenada y París representaría la agitación y el conflicto entre dos mundos en una época en la que se anuncia drásticos cambios sociales.

Historia de dos ciudades.jpg

El Señor de los Anillos, de J. R. R. Tolkien (150 millones de libros vendidos)

El Señor de los Anillos (título original en inglés: The Lord of the Rings) es una novela de fantasía épica escrita por J. R. R. Tolkien.

Su historia se desarrolla en un lugar ficticio poblado por hombres y otras razas antropomorfas como los hobbits, los elfos o los enanos, así como por muchas otras criaturas reales y fantásticas que sentaron un precedente sobre cómo presentar un mundo fantástico con desafíos que no distan tanto de los de las personas reales como la guerra y la destrucción.

Su mayor popularidad llegó junto a la trilogía cinematográfica.

el señor de los anillos.jpg

El principito, de Antoine de Saint-Exupéry (140 millones de libros vendidos)

Le Petit Prince es una novela corta y la obra más famosa del escritor y aviador francés Antoine de Saint-Exupéry. Es considerada por la crítica especializada como un "cuento poético" que viene acompañado de ilustraciones hechas con acuarelas por el mismo autor.

En El Principito un piloto se encuentra perdido en el desierto del Sahara después de que su avión se rompiera y, para su sorpresa, conoce allí a un pequeño príncipe proveniente de otro planeta con el que entrecruzan temas filosóficos, críticas a la sociedad y a la vida adulta.

El principito.webp

El hobbit, de J. R. R. Tolkien (Más de 100 millones de libros vendidos)

El hobbit (título original en inglés: The Hobbit, or There and Back Again, usualmente abreviado como The Hobbit) es otra novela fantástica de J. R. R. Tolkien. Fue escrita por partes desde finales de los años 1920 hasta principios de los años 1930 y, en un principio, tan sólo tenía el objetivo de divertir a los hijos pequeños de Tolkien.

Es la primera obra que explora el universo mitológico creado por Tolkien y que más tarde se encargarían de definir El Señor de los Anillos y El Silmarillion. Dentro de dicha ficción, el argumento de El hobbit se sitúa en el año 2941 de la Tercera Edad del Sol, y narra la historia del hobbit Bilbo Bolsón.

el hobbit.jpg

Igual que El Señor de los Anillos, sus ventas crecieron gracias al cine.

Sueño en el pabellón rojo, de Cao Xueqin (Más de 100 millones de libros vendidos)

Hóng lóu mèng (título original) es una novela escrita a mediados del siglo XVIII por Cao Xueqin durante el reinado de la Dinastía Qing y es considerada una de las obras maestras de la literatura de China y es una de las cuatro novelas clásicas chinas, y es generalmente reconocida como la cúspide de la narrativa china. La obra ha dado lugar al campo de la rojología.

sueño en el pabellon rojo.jpg

Sueño en el pabellón rojo se cree que es una obra semi-autobiográfica que refleja el auge y decadencia de la propia familia de Cao Xueqin y por extensión, de la dinastía Qing. La novela es notable no sólo por su enorme elenco de personajes y la psicología de los mismos, sino también por su observación detallada de la vida y las estructuras sociales de la aristocracia china del siglo XVIII.

Alicia en el país de las maravillas, de Lewis Carroll (Más de 100 millones de libros vendidos)

Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas es una novela de fantasía escrita por el matemático, lógico, fotógrafo y escritor británico Charles Lutwidge Dodgson, bajo el seudónimo de Lewis Carroll, publicada en 1865.

Alicia-en-el-pais-de-las-maravillas-libro.jpg

El libro juega con la lógica de lo hasta entonces conocido, dando a la novela gran popularidad tanto en niños como en adultos. Está considerada una de las mejores novelas del género del Sinsentido. Su narrativa y estructura, junto con sus personajes, se plantaron como una gran influencia tanto en la cultura popular como en la literatura, sobre todo en el género fantástico.