La comunidad artística mendocina destacó el legado dejado por el músico Fernando Ballesteros

Desde la UNCUyo recordaron que el maestro Fernando Ballesteros, dirigió el Coro de Cámara y que, además, era reconocido a nivel nacional e internacional por su trayectoria como cantante lírico, director de coros, pianista y compositor.

Primer tenor de la UNCuyo

Licenciado en Canto fue el primer tenor egresado en 1989 de la facultad de Artes y Diseño de la UNCuyo.

Ballesteros estudió canto y piano con Emilio Alessio, Norberto Carmona, Fenicia de Cangemi y Delia Rigal en Nueva York; Composición con Nicolás Alfredo Alessio y Carlos Washington Barraquero; Didáctica de la Música en la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba, con Virgilio Tosco; Canto Gregoriano con el Padre Andrés Petrich y Dirección Coral con Herbert Diehl, Mario Perini y Carlos Washington Barraquero.

En 1996, realizó en Estados Unidos, el curso de perfeccionamiento Opera Master Class bajo la dirección de la profesora Delia Rigal, cantante del Metropolitan Opera House. Fue distinguido en esa oportunidad como mejor tenor del año' 96 y abanderado del XXXIV Desfile de la Hispanidad que se realizó por la 5º Avenida de Manhattan, Nueva York.

Hasta su retiro se desempeñó como director artístico del Coro de Cámara de la UNCUYO, como profesor de canto del Coro de Niños Cantores de Mendoza y fue promotor de actividades artísticas en el país y el exterior.

Fernando Ballesteros1.JPG Fernando Ballesteros.

El legado de Fernando Ballesteros

A continuación, los mensajes de autoridades universitarias, entidades y representantes de la comunidad artística mendocina en general

Esther Sánchez, rectora de la UNCuyo: "Su generosidad y su amor por la música inspiró e inspira a quienes han tenido el privilegio de conocerlo".

Gabriel Fidel, vicerrector de la UNCuyo: " Adiós al querido maestro Fernando Ballesteros, gran persona, reconocido cantante lírico, pianista y compositor que dirigió el Coro de Cámara de nuestra UNCuyo. Lo despedimos con el mismo amor que el dio a Mendoza durante toda su vida. Gracias por tanto Fernando!".

Ministerio de Turismo y Cultura de Mendoza: "Reconocido músico, pianista y compositor que nació en Córdoba y desarrolló una extraordinaria carrera en nuestra provincia".

Sara Rosales, artista plástica: "Maestro, amigo, Fernando Ballesteros. Cuáles son las palabras. O sólo el silencio para despedir a un amigo entrañable,..cómo traducir el justo significado de la amistad, generosa, cordial, con matices de humor, y risa espontánea. El color de tu voz inigualable, el orgullo y la ternura cuando te referías a tus hijos y Sandrita. Son demasiadas anécdotas y momentos compartidos, todos valorables. Tuviste sólo la grandeza que tienen los grandes, de prepararnos para la despedida, con mucha paz, con profunda fe, arreglando, ordenando 'ahora que tenías tiempo' , por año, y lugar tus múltiples actuaciones y participaciones. Tuviste el tiempo necesario para elevarte levemente recorriendo todo lo tuyo y realizado. ¿Está lloviendo, o la Cultura de Mendoza llora ? Te extrañaremos querido Fernando, pero no tu legado, especialmente el Ave María retumba en el espacio".

A continuación, una recordada aparición de Ballesteros en Canal 7, en un programa que conducía Marcelo Ortiz, para interpretar Bella Ciao, junto al saxo de Javier Casetti.

BELLA CIAO - Fernando Ballesteros (canto y piano) & Javier Casetti (saxo)

Mercedes Fernández. escritora: "Fernando Ballesteros no se fue aunque llore hoy el teclado que tanto nos emocionara desde tanto tiempo. Quedará con nosotros para siempre, pues con nosotros quedan imborrables momentos. Los verdaderos artistas sortean el olvido porque dejan en quienes tuvimos el goce de conocerlos, la posibilidad de la evocación. Fernando, amigo querido, descansá en paz. Tu bohonomia, tu talento, tu elegancia para vivir, queda marcada a fuego en nuestra memoria. Nuestro adiós hoy corre en un mar de lágrmas, pero sabemos que vos, demiurgo de la música, merecés la serenidad y el descanso luego de tanta lucha. Tu teclado, tus bellas canciones, el aire de tus abrazos, están en este momento, acompañando tu merecido viaje hacia la paz. Ya conocés el misterio. Has cumplido, Fernando querido, no viniste a este mundo en vano, viniste a salvarnos con tu incomparables momentos que nos acompañarán a quienes tuvimos la gracia de conocerte, escucharte y ser tus amigos. Gracias por tanto. Hasta pronto, maestro querido".

Andrés Leonado Cáceres, escritor: "Murió un músico, un artista, un hombre de bien". Cáceres publicó además una entrevista que le hizo años atrás a Ballesteros.

Dora De Marinis, pianista: "Fernando Ballesteros fue un músico completo: cantante, compositor, arreglador, director de coros... También tocaba el piano y tenía grandes conocimientos sobre música litúrgica, especialmente de Canto Gregoriano. Poseía el don de una gran voz, como lo reconoció la gran maestra Delia Rigal con quien tomó clases de perfeccionamiento en Nueva York. Su enorme versatilidad le permitió abordar tanto el Lied de cámara como las arias de ópera, así como roles solísticos en cantatas y oratorio. Fue muy apreciada su labor al frente del Coro de Cámara de la UNCuyo, tarea que desempeñó durante los últimos años de actividad en la universidad. Era además muy querido por los miembros del Coro y por todos quienes lo conocían, por su simpatía innata y su innegable carisma así como por su innegable capacidad para solucionar conflictos.Su gran actividad musical desplegada sobre todo en Mendoza lo llevó a una posición de respeto, admiración y cariño de parte de toda la comunidad no solo musical sino también del público en general. Su gran versatilidad le permitía no sólo abordar diversos y variados géneros de la música clásica en su triple rol de cantante, compositor y director de coro sino también incursionar en los terrenos de la música popular. Fernando será recordado con cariño y admiración, con su permanente sonrisa ,distintiva de su don de gentes y entrega hacia los demás".

Fernando Ballesteros2.JPG Fernando Ballesteros con el Coro Universitario de Mendoza,

Coro Universitario de Mendoza: "Cálida persona, artista y docente de nuestra Universidad y nuestra provincia, con quien tanta vida musical hemos compartido. Lo recordaremos con gran afecto".

Danieal Talquenca, músico: "Vuela Alto Fernando querido".

