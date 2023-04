Fuerte presencia de Mendoza en la Feria del Libro de Buenos Aires que arranca este jueves

Este año la ciudad invitada es Santiago de Chile. Hay más de 2.000 actividades programadas, y la presencia de una gran cantidad de autores nacionales y destacados escritores extranjeros, informaron desde la Fundación El Libro, organizadora del evento.

En el acto de apertura y tras los discursos del ministro de Cultura, Tristán Bauer, y del escritor Martín Kohan quedará inaugurada la sala en homenaje a Horacio González donde participarán Liliana Herrero, Américo Cristófalo, Juan Sasturain, Sebastián Scolnik, Cristina Banegas, Mariana Gainza, Diego Tatián, Javier Trímboli, Gisela Catanzaro, Domingo Maio, entre muchos otros.

De lunes a jueves, la entrada costará $800 y viernes, sábados, domingos y feriado, $1.200. Como en las últimas ediciones, cada visitante que compre una entrada recibirá un chequelibro de $1.200 para usar en las librerías adheridas una vez que termine la Feria.

Feria del libro Buenos Aires.jpeg

►TE PUEDE INTERESAR: El papel aumentó 150% y ya se sienten las consecuencias en las editoriales de Mendoza

La agenda de Mendoza en la Feria del Libro de Buenos Aires

Entre hoy y el sábado presentarán sus libros las editoriales independientes Pez Menta y Rima Limón. Del 30 de abril al 2 de mayo será el turno de la Editorial Edifyl de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo. El 3 y 4 de mayo se el turno de la Editorial Tinta de Luz. El 5 de mayo presetarás sus libros la Editorial EDIUNC. Para el 10 y 11 de mayo será el turno de la Editorial Bambali.

Hoy

18 Charla: Características del microrrelato. A cargo de Juan Manuel Montes.

Mañana

17. Presentación del libro: Cuentan en el gallinero, de Eugenia Román.

Eugenia Roman. Nació en 1978 en Tunuyán, donde reside actualmente. Es profesora de Lengua, Literatura y latín. Licenciada en Literatura Infantil y Juvenil. Escribe, lee e investiga sobre LIJ. Dicta Alfabetización en carreras de Formación Docente y brinda talleres literarios. Algunos de sus libros publicados son: Arturo el canguro (Metrópolis, 2020); Coplas del avestruz (Lenú, 2021); Un abecedari rimalimonari (Rima limón, 2021), Cuentan en el gallinero (Lúdico, 2022), La tía de los helados (Lúdico, 2023), entre otros. Obtuvo Mención especial con la obra “Banquete” en el Certamen Literario Vendimia 2022 y fue Finalista en el V Concurso Internacional Soy Autor de Libro-álbum: proyecto completo (2022).

18.30 H. Presentación del libro: Bailarina en el circo de diminutas preciosidades, de Marisa Pérez Alonso.

Marisa Pérez Alonso. Nacida en Mendoza en 1966. Es escritora desde 2001. Licenciada en Literaturas Modernas y Contemporáneas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo. Tutora de literatura latinoamericana y profesora en español como lengua extranjera para la empresa Ifsa Butler durante 14 años. Profesora de Literatura Argentina II, Lengua y cultura griega y latina, Alfabetización inicial, Prácticas lingüísticas en el nivel inicial y Didáctica de la literatura en Nivel Superior. Miembro Honorario de Edelij (Espacio de literatura infantil y juvenil) Mendoza. Coordinadora de talleres de escritura creativa. Facilitadora de talleres de promoción de la lectura.

29 de abril

17.30. Presentación del libro: La Higuera, de Juana de Ibarbourou (escritora) y Diego de Arena (ilustrador).

Diego de Arena ilustrador de La higuera, el conocido poema de la difunta Juana de Ibarbourou. Coedición de Pez Menta y Claraboya de Chile.

19. Premio Certamen Literario Vendimia 2022. Categoría Infanto Juvenil. Presentación del libro: Toda la magia del mundo, de Gisela Andrea Lupiañez.

Gisela Andrea Lupiañez. Nació en Mendoza, Argentina, donde vive actualmente. Es escritora de Fantasy, lectora voraz, inevitablemente Slytherin, ama la montaña, los viajes y los gatos. En 2021 fue galardonada con el primer premio del Certamen Liliana Bodoc de Cuento Fantástico y en 2020 recibió una mención por su cuento Los muertos deberían quedarse muertos. Publicó la novela La canción de la luna y las antologías de relatos Instinto Materno, Estamos llegando y En esta misma Tierra. Además coordina talleres literarios para adolescentes. Pueden encontrarla en Instagram como @gisebooks, posteando sobre literatura juvenil, series y K-dramas.

El jurado del Certamen Literario Vendimia 2022, integrado por María Belén Cherubini, María Luz Malamud y Laura Martín Osorio, premió Toda la magia del mundo, “se destaca por la habilidad en el manejo del género y la escritura poética. Subyace en la historia una metáfora sobre la vida y la muerte que en ningún momento resulta obvia o lineal. La protagonista y los demás personajes están muy bien construidos, resultan creíbles y queribles; especialmente porque muestran su lado sensible y, aun así, se enfrentan a sus temores. Una novela que invita a reflexionar sobre la amistad, la vida, la muerte, la unión, la ecología y el amor”.

En una tierra poblada por dragones, nigromantes y criaturas míticas, los conjuradores Egú, Elara, Taer, Niera, Radis y Ariadna, unen cada día sus poderes para proteger su entorno. Pero cuando Ari se encuentra con una Mariposa Antigua que le promete una magia mucho más potente, el grupo de amigos se ve obligado a tomar una difícil decisión. La promesa tiene un precio: Ariadna se transformará en una criatura que nadie ha visto antes. Aunque Ari está decidida a correr el riesgo, sus compañeros desean protegerla de lo desconocido. ¿Cuál será la decisión correcta?.

►TE PUEDE INTERESAR: Elio Ortiz presentó su libro e inauguró una muestra durante el homenaje que le realizó la UNCuyo

30 de abril

17.30. Presentación del libro: Malvinas 9 historias , de Susana Santoni . A cargo de Ramiro Zó.

Presentación del libro: , de . A cargo de Ramiro Zó. 18. Presentación del libro: La Experiencia de Escuela nueva, de Elizabeth Lúquez. A cargo de Ramiro Zó.

19 H. Presentación del libro: Diálogos entre culturas,de Marcela Raggio. A cargo de Ramiro Zó.

1 de mayo

17.30 . Presentación del libro: Panorama de la literatura mendocina. Tomo IV Coordinado ,por Marta Castellino . A cargo de Ramiro Zó.

. Presentación del libro: ,por . A cargo de Ramiro Zó. 18. Conversatorio Historia, ¿para qué? Entre Marta Poggi (Universidad Nacional de Tres de Febrero, Coordinadora académica de la Maestría en enseñanza de la historia, modalidad presencial) y la Coordinadora del libro La historia bajo la lupa. Problemáticas culturales emergentes Adriana García. Modera Ramiro Zó.

Entre Marta Poggi (Universidad Nacional de Tres de Febrero, Coordinadora académica de la Maestría en enseñanza de la historia, modalidad presencial) y la Coordinadora del libro La historia bajo la lupa. Problemáticas culturales emergentes Adriana García. Modera Ramiro Zó. 19. Presentación del libro: Máquinas de duelo, de Sabrina Barrego. Acompañan Luis Benítez y la cantautora Lorena Rizzo

Sabrina Barrego. Nació en Luján, Buenos Aires, en 1987 y actualmente reside en Mendoza. Poeta, crítica, noiser. Algunos de sus textos fueron publicados en medios digitales del país y el exterior, como también en la revista El viajero indeciso de Ediciones Culturales de Mendoza, en Op. Cit. Revista de poesía, Ardea, y Clarín, entre otros. Fue antologada por Susana Szwarc en Puentes poéticos (Desde la Gente, 2018) y por Silvio Mattoni en Poesía del Estero (Secretaría de Cultura de Santiago del Estero, 2021). Participa también en la antología La juntada (Ediciones La guillotina, 2018). En Flotar (Editorial Camalote, 2020), Campo (Editorial Camalote, 2022), Martes verde federal, de la colectiva Poetxs por el aborto y en la antología Poetas Argentinas 1981-2000 de Ediciones Del Dock, selección de Elena Annibali.

En 2019 se editó Trinchera, por Ediciones culturales de Mendoza, ganador de una mención el Certamen Literario de Vendimia. Es editora y redactora en la revista La intemperie. Forma parte de proyectos de experimentación sonora textual y visual. Es coeditora de La fanzinera del sur. Participa en espacios de artistas mujeres y disidentes autónomxs. Organiza el Festival a la intemperie. Participó de la muestra gráfica y de poesía , junto a la artista Carolina Simón, en el Museo Carlos Alonso, de la ciudad de Mendoza. En 2021 grabó el audiolibro Las hojas del otoño, para la plataforma mendozaencasa.com. En 2022 grabó el disco Poemas de amor, junto al compositor Tulpa, por el sello independiente FLAI. Dicta talleres de lectura y escritura desde su espacio Botánicas Textuales. Participó del festival Poesía ya! del CCK en 2022; en la categoría Poesía en voz alta, en el ciclo Lectura en la Terraza del centro por la memoria Haroldo Conti, ex Esma (donde también coordinó una mesa sobre espacios críticos en el interior, 2022), el festival Nosotras movemos el mundo, en la cúpula del CCK (2023) y en la muestra ARDER, en el museo del libro y de la lengua (Buenos Aires), con curaduría de Andi Nachón y Juan Fernando García, 2023, entre otros eventos. En noviembre de 2022 se editó Máquinas de duelo, en Falta Envido Ediciones, Tucumán.

Este año editará dos libros de poesía y uno de crónica en editoriales de Buenos Aires. Además de la participación en la antología Poetas Argentinas 1981-2000 de Ediciones Del Dock, que reúne, cada veinte años, voces de poetas mujeres de todo el país.

Valeria Cervero. Nace enBuenos Aires, en 1972. Es licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires (UBA), poeta y divulgadora cultural. Es correctora y editora de la revista digital de poesía Op. cit. Fundó en 2013 el blog “De lo que no aparece en las encuestas”, antología de poesía editada recientemente en el país, incorporada a la revista de la Biblioteca Virtual. Es integrante de la organización de Poeplas, ciclo de poesía para las infancias; fue parte de Poetas por el Derecho al Aborto Legal y es integrante de Sangría, colectiva feminista contra la violencia machista en el ámbito de la palabra.

Publicó Cadencias (edición de autora, 2011); el libro-álbum Escondidas (Ediciones del Eclipse, 2013), en coautoría con la ilustradora Vivi Chaves; El agujero negro de lo dicho (plaqueta) y Equilibristas (Colectivo Semilla, 2014); Sin órbitas (El Ojo del Mármol, 2016); Madrecitas (Barnacle, 2017); Seres pequeños (Hemisferio Derecho, 2018); Sibilejo (Editorial Maravilla, 2018) y Ctalamochita (Barnacle, 2020). Agujeros en la superficie, es su último poemario (Kintsugi, 2021).

Lorena Rizzo. Nace enBuenos Aires. Es compositora, cantautora y docente de música. En el año 2013 lanza su primer disco “Torpes Bondades”, bajo el sello Acqua Records coproducido junto a Edgardo González (Bombay Buenos Aires). En el año 2017 con el apoyo del INAMU edita de manera independiente su segundo disco “Documental” (2017), coproducido junto a Arián Frank y Federico Cesanelli.

Fue invitada a participar de festivales internacionales como Alterno Cervantino en Guanajuato (México), Festival Monociclo en Tultitlán, Festival Tayrona en Santa Marta (Colombia). Durante el año 2018 fue invitada por el compositor Leo Maslíah a participar de sus conciertos. A fines del año 2022 fue convocada por Fundación Filba y junto a Inés Unalovsky, a participar del Festival Internacional de Literatura, realizado en el Centro Cultural Recoleta, dando vida a “Casi Documental”, un encuentro de música y lecturas basadas en fotos encontradas. Actualmente se encuentra trabajando en su tercer material con el apoyo del INAMU.

►TE PUEDE INTERESAR: Los amores de Juan Sasturain: el fútbol y Boquita, la historieta, el policial, Hammett, El Eternauta...

2 de mayo

19. Premio Certamen Literario Vendimia 2022. Categoría Cuentos. Presentación del libro: El mundo a pedazos, de Marcos Martínez.

Marcos Martínez. (1985) nació en San Rafael, Mendoza (Argentina). Es escritor, dramaturgo, director de teatro, docente y performer. Publicó Liniers, el traidor (2012), Geografía de la villa para principiantes y Cuentos prescindibles (2015) y Gaslighting (2018), tres obras ganadoras del Certamen Literario Vendimia (Ediciones Culturales de Mendoza). En 2019 fue jurado en la categoría Dramaturgia de dicho certamen. Su cuento Una espina, recibió una mención en el Certamen de Cuento Fantástico Liliana Bodoc 2020 y El descarrilamiento de los Kroll, fue distinguido en el I Concurso Internacional de cuentos Abelardo Castillo 2021. Becario del Fondo Provincial de la Cultura, Fondo Nacional de las Artes y bienalista de la Bienal de Arte Joven 2017, en la residencia multidisciplinar. Ha realizado varias performances en el Centro Cultural Recoleta. El jurado del Certamen Literario Vendimia 2022, integrado por Claudio Castillo, Ika Fonseca y Gabriela Savietto premió El mundo a pedazos por ser una obra “intrigante desde el primer párrafo. Estos cuentos, partes de un mundo o de varios, logran ensamblarse unificados en un concepto más amplio a medida que transcurren”.

Desde Mendoza hasta el Inframundo, cada una de las historias de esta colección revela una herida causada por promesas olvidadas, evasión de la realidad o muertes silenciosas. Veinticinco cuentos cargados de sentimientos encontrados. Cada relato representa un mundo, nuestro mundo… a punto de caerse a pedazos.

3 de mayo

17. Firma de libros autores Tinta de Luz.

Firma de libros autores Tinta de Luz. 18. Premio Certamen Literario Vendimia 2022. Categoría Crónica. Presentación La vida al borde, de Enrique Pfaab. Presenta Jorge Salum. Periodista. Secretario de redacción del diario La Capital, de Rosario.

Enrique Pfaab. (1963) nació en San Carlos de Bariloche, Argentina. Vivió allí y en distintos puntos del país. Se radicó en Mendoza en 2005. Ha trabajado como periodista desde 1994 para varios medios nacionales, especialmente gráficos. Es autor de Relatos de Rodeo del Medio (2017), El Ánima Parada y veinte sucedidos de pagos chicos (2018) e Hipólito Bouchard, el libertador de los mares (2019). Su cuento Las palomas fue finalista de la XIII edición del Premio Municipal de Literatura Manuel Mujica Láinez. Ha escrito capítulos, prólogos e introducciones en libros en colaboración con otros autores. El jurado del Certamen Literario Vendimia 2022, integrado por Patricia Rodón, Luis Abrego y Rubén Valle, premió La vida al borde de Enrique Pfaab, la cual “destaca por sus crónicas perfectas, con un ritmo narrativo atrapante, investigación precisa y testimonios verosímiles. Las mismas registran situaciones y entornos de la Mendoza profunda y, por ende, a menudo invisibilizada. Resalta también una rigurosa elección de los personajes: héroes anónimos de pequeños pueblos, que en los relatos adquieren la emergente potencia de sus valores extraordinarios, pero que aun así no pierden cotidianidad. La vida al borde nos traslada a un tiempo que ya fue, sin pretender ninguna promesa futura. Apenas, la descripción de sus potentes historias que desde el presente interpelan la memoria.”

Enrique Pfaab Vendimia 2022.jpg

19. Presentación audiovisual del libro Las guardianas de hiberna. Irlanda 1912-1948, de Oscar Chena. Presenta Enrique Pfaab.

Oscar Chena. Nació en General Alvear el 24 de enero de 1946. Es licenciado en Geología. Durante casi cuarenta años fue profesor universitario, fundador del Instituto Superior Tecnológico y autor de varios libros y novelas.

4 de mayo

18. Presentación del libro: El reino de Fairiel. Universos paralelos, de Evelyn Díaz Scifo.

Evelyn Díaz Scifo. Nació en Mendoza. Desde pequeña tuvo una fuerte inclinación hacia la lectura. Su motivación por la escritura fue impulsada por un concurso literario llevado a cabo en su colegio primario, I.S.E.P., a los ocho años de edad, en el cual ella se inscribió sin dudarlo. Obtuvo el primer puesto con el cuento El sueño de Marina. Al año siguiente, volvió a participar del mismo concurso, saliendo ganadora nuevamente, con el cuento Marina entre el cielo y el sol. Desde entonces escribir se transformó en su pasatiempo favorito. Fue así como en pocos años escribió varios cuentos, poesías y leyendas, entre ellas: Yo en el fondo del mar, La Mariposa, Perlita, La leyenda del Arcoiris, entre otras.

Fue así como en junio de 2018 publicó su primer libro de fantasía juvenil: El reino de Fairiel, Universos Paralelos; el primer libro de una trilogía fantástica de amor, magia y suspenso; seguido por El reino de Fairiel II, La rebelión de las sirenas; y por último El reino de Fairiel III. La invasión, última entrega de la trilogía.

En noviembre de 2018 fue galardonada con el premio Cóndor Mendocino, llevado a cabo en San Rafael, Mendoza. En enero de 2019 fundó Tinta de Luz, una editorial para autores independientes, que actualmente lleva más de 450 libros editados y publicados en todo el mundo.

5 de mayo

18. Presentación del Proyecto Plataforma Leer, de Municipalidad de Godoy Cruz.

Se repite hasta el cansancio que la gente ya no lee. Que las nuevas tecnologías han derrotado al libro y declarado su muerte. Mientras tanto, la dirección de Cultura e Industrias Creativas de Godoy Cruz, lleva los mundos narrativos, el universo poético, las crónicas y los ensayos a soportes accesibles, ágiles y modernos. “Plataforma Leer” aprovecha los canales tradicionales de publicación como el libro, pero también el espacio virtual que ofrece internet. Su objetivo es desarrollar una política de promoción de la producción literaria local y de la difusión de autores y autoras. Para ello, invita a creadores a compartir su obra para que el resto la conozca, se acerque y afirme su compromiso con ella.

En definitiva, busca generar un puente entre artistas y lectores a través de distintas propuestas de contenidos en una variedad de formatos. La iniciativa nació buscando brindar herramientas concretas para potenciar el trabajo que muchos intelectuales hacen en silencio y con el convencimiento que ésta es una de las maneras de fortalecer la identidad cultural.

El espacio no es estático. Está en permanente transformación. Como un ser vivo crece y se desarrolla con nuevas propuestas. Sin embargo, mantiene intacto el deseo de que las plumas variopintas de estos pagos expresen todo lo que tengan para decir y los mendocinos se queden sin excusas y se pongan a leer. Que las nuevas tecnologías sirvan para multiplicar la lectura y que los libros en formato papel no desaparezcan. ¡Que así sea!

19. Presentación del libro: Fray Aldao, un general de la Santa Federación, de Jaime Correas.

Descubrir al Fraile Aldao es desarmar la leyenda negra del cura endemoniado y caudillo federal despiadado. Con fama de amante ardiente, bebedor y jugador de naipes empedernido, dejó los hábitos hasta llegar a ser general heroico del Ejército de los Andes y gobernar Mendoza en nombre del federalismo. José Félix Aldao fue un caudillo mendocino poco conocido de las guerras civiles, pero, sobre todo, una figura incómoda e inasible. Para los liberales era un símbolo de la barbarie, y para los federales, un personaje de segunda línea. ¿Por qué, pese a ser un héroe de la Independencia americana, quedó en un limbo de desconocimiento?

El escritor mendocino Jaime Correas navega de manera magistral entre la historia y el relato para reescribir el mundo de Aldao. Tras una exhaustiva investigación histórica y documental, recurre a la narración para darle vida a la figura impulsiva, pasional y contradictoria del fraile que se convirtió en general de la Santa Federación. Siendo sacerdote, Aldao tuvo dos hijos con la joven Concepción. Ya como militar, tuvo descendencia con la Limeña y con Dolores y convivió con ambas en la casa ubicada en El Plumerillo. Defendió la frontera sur contra los indígenas y participó en la guerra civil del lado de los federales, bajo el mando de Quiroga y como aliado de Rosas. Se enamoró de Romana, que fue compañera y amante hasta el final. Su testamento fue símbolo de su espíritu atribulado: pidió ser enterrado con el hábito de fraile dominico y el uniforme de general.

Jaime Correas. Nació en Mendoza en 1961. Es miembro correspondiente de la Academia Argentina de Letras. Fue director del Diario UNO. Premio Konex 2007 de Edición Periodística. Escribió sobre el bandolero Santos Guayama en Mitos y leyendas cuyanos (Alfaguara, 1998); acerca de José Félix Aldao, en Historias de caudillos argentinos (Alfaguara, 1999, edición de Jorge Lafforgue y estudio preliminar de Tulio Halperín Donghi) y sobre Pascual Ruiz Huidobro, en Revolución en el Plata. Protagonistas de Mayo de 1810, Academia Nacional de la Historia-Emecé (2010). Publicó: Historias de familias, prologado por Félix Luna (1997); la novela Los falsificadores de Borges (Alfaguara, 2011), Cortázar en Mendoza. Un encuentro crucial (Alfaguara, 2014), que recibió el premio de la Academia Argentina de Letras al mejor ensayo del trienio 2012-2014 y Fraile Aldao. Un general de la Santa Federación (Marea Editorial, 2022). Entre 2015 y 2019 fue Director General de Escuelas de Mendoza.

jaime correas LIBRO.jpg

20. Presentación del libro: Las Heras. Una historia de 150 años, de Adriana Micale.

Adriana Micale. Es Historiadora (UNCuyo), Magister en Historia de las Ideas Políticas en la Argentina en el siglo XIX. Docente e investigadora en la Universidad de Congreso. Es Directora de carrera en la Facultad de Estudios Internacionales. Miembro correspondiente por Mendoza de la Academia Nacional de la Historia y del Instituto Nacional Sanmartiniano. También miembro de número de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza. Es autora de numerosos artículos y capítulos sobre historia argentina y de Mendoza. También sobre mujeres. Autora de Juan Agustín Maza. El Congresal de la Independencia y coautora de José Benito de San Martín, el hacedor de paisajes humanos y Hechos Polvo. Cadáveres errantes y degollados en la Argentina del siglo XIX.

6 de mayo

17. Presentación del libro: Un hilo invisible, de Martina Funes.

Es una reunión de treinta y seis relatos creados sobre recuerdos y costumbres de infancia y adolescencia en la Mendoza, de los setenta y los ochenta. Se trata de historias a la vez muy personales, pero de experiencias universales, fácilmente reconocibles por el lector. Son narraciones y reflexiones basadas en la mirada de una niña tímida y ruluda, casi siempre despeinada, que creció en esa época y cuenta cómo vivían los integrantes de una numerosa familia mendocina que formaron un pediatra y una profesora de piano; sus abuelos maternos, que tuvieron nueve hijos y veinte nietos.

Estas crónicas presentan descripciones y minuciosas reconstrucciones de las ocurrencias de una banda de primos, para superar el aburrimiento y la condena de las siestas, donde estaba terminantemente prohibido hacer ruido. Describen la manera en la que jugaban y se entretenían hasta que empezaba la tele en verano.

Más adelante, de lleno en los ochenta, en plena democracia y sus vaivenes, las vivencias de una adolescente en una de las tradicionales escuelas secundarias de Mendoza que depende de la Universidad Nacional de Cuyo. Se pueden encontrar también un par de historias de amor, la narración acerca de cómo se originó esa familia; los perfiles y caracterizaciones de algunos de los personajes destacados, siempre desde la mirada de la protagonista de cada relato, esa niña tímida que todavía habita en la autora.

Martina Funes. Nació en Mendoza, una accidentada y fresca madrugada de primavera, cuando las incubadoras eran un objeto exótico difícil de encontrar. Superó las adversidades que enfrentan los prematuros y fue la primera sobrina y nieta de una extensa familia que la acunó como a una de las estrellas de esa Tribu.

Es Licenciada en Comunicación Social. Hace principalmente comunicación institucional para diferentes organizaciones y trabaja como docente en la UNCuyo. Es lectora, cinéfila, más o menos tenista y casi siempre está despeinada.

18. Presentación de Historias Clasificadas, de Javier Cusimano.

Historias Clasificadas es un experimento y un juego. Un salmón que nada a contracorriente de todo. Nace en tiempos híper tecnológicos, de relaciones atravesadas por el consumo y mediatizadas por aplicaciones y redes sociales. Su propuesta es sencilla y artesanal. Parte de la idea romántica de usar un aviso clasificado para cosechar historias. Para conectarse con relatos verdaderos y tan sorprendentes como la ficción. Las páginas de este libro le devuelven el rostro a los datos y a las noticias. Están pobladas de temas y voces locales. Hay historias maravillosas y la narración de hechos misteriosos. Acompañan a esas crónicas la reconstrucción histórica de monumentos y lugares que dan identidad a Mendoza. Íconos con los que interactuamos a diario pero que desconocemos sus orígenes. Los invito el 20 de noviembre a conocer este experimento periodístico literario.

19. Presentación de Pasar la llama, de Carlos Pedrosa

Las primeras historias surgieron del encuentro de una pequeña comunidad rodeando el fuego. Eran relatos orales que con el pasar del tiempo fueron transformándose en recreaciones más complejas y escenificadas. El teatro vehiculiza la narración de historias mediante el cuerpo presente. Cada vez que asistimos a una obra participamos también de una ceremonia que nos convierte en miembros plenos de la comunidad en la que vivimos. El teatro tiene esa chispa, ese poder que también consuela, conecta, transforma e incluso sana. Este libro reúne los guiones de tres obras de teatro para realizar con adultos mayores. Son el resultado de un largo camino, de experiencias compartidas y trabajo comunitario.

20. Presentación del Premio Certamen Literario Vendimia 2022. Categoría Novela. Reflejos a media luz: secretos de monstruos,de Mar Briper. Conversatorio: Cómo escribir una novela sin morir en el intento.

Mariana Brito. Nació en 1995, en Mendoza (Argentina). Es profesora de Lengua y Literatura, escritora, enamorada de todas las formas de arte y catlover a tiempo completo. Bajo el seudónimo “Mar Briper”, ha publicado más de diez obras en plataformas de internet. Entre ellas, un manual de escritura para jóvenes y una comedia, Agentes del desastre, ganadora del Premio Wattys 2021.

“Me gusta escribir historias de comedia romántica y suspenso psicológico porque, si no consigo hacer reír a los lectores, al menos disfrutaré de asustarlos. Lo importante es no dejarlos indiferentes”. El jurado del Certamen Literario Vendimia 2022, integrado por Beatriz Di Masi, Oscar Guillén y Hernán Schillagi, premió esta obra por ser “una narración atrapante, construida de manera eficaz y llena de sutilezas para mantener la tensión hasta el final”. Reflejos a media luz: secretos de monstruos, es un relato que “juega con la imaginación, las sospechas, las dudas, las luces y sombras de lo que no se nombra, de lo que nos inquieta, de lo que nos lleva a un lugar cuyo significado puede aterrarnos”. Unidos por un seminario sobre mentes criminales, un profesor y dos estudiantes universitarios, revelarán el oscuro pasado que guardan en sus memorias. Tres historias entrelazadas, tres secretos enterrados. Tres monstruos humanos que arrastraron a sus presas al abismo de la desesperación y los condenaron a un destino peor que la muerte.

Captura Mar Briper.JPG

7 de mayo

16.30. Presentación de libro: Unidos por la piel, de Rogelio Aguilera.

Unidos por la piel tiene mucho de ese universo de la redonda, de campitos; de esa pelota como juguete de reyes en los barrios de laburantes, de memoria zanjonera y siestera. Es la que recrea Roger Aguilera, uno de los escritores que desde el Este de

Mendoza nos trae épica de aquellos mundos. Este nuevo libro de relatos nos pone a buenas con la vida. Cuando el fútbol, los amigos, las historias y lugares confluyen en la literatura, uno siente que la vida es más amable y que este libro, sentencia mágica entre el bien y el mal, tiene más que cuentos de fútbol; posee voces ignotas, sonidos de la amistad y de la vida misma en todas sus vertientes y palabras. Un penal puede definir el destino del mundo, la magia y el misterio habitan en cualquier potrero tosco y olvidado, que muchas veces las historias se equiparan en un estadio encumbrado o simplemente en la canchita del barrio. Para todo ello necesitamos mucha imaginación, ganas de creer en los héroes y villanos, y por qué no en que la vida es un poco más justa en una historia de fútbol.

Rogelio Aguilera. Nación en Junín, Mendoza; actualmente vive en el departamento de San Martín, donde además se desempeña como maestro rural. Su vida literaria ha estado ligada a la ruralidad, con especial énfasis en lo que se conoce como el desierto de Lavalle. Allí comienza a trabajar en sus primeros textos participando de certámenes literarios y talleres de escritura. En el año 2009, por intermedio del Fondo Provincial de la Cultura, concreta su primera obra Poemas de Arena, plasmando en cada capítulo “Las vivencias de los maestros de escuelas albergues”. En el año 2011 publica Cuando en mí vivía el sol, su primer novela donde narra la problemática educativa de las escuelas albergues y su contraste con la vida en la ciudad, dicha obra le valió la invitación y participación a la Feria del Libro Internacional 2011 Buenos Aires.

Siempre apuntando a la promoción de la lectura como objetivo principal es que en el año 2013 publica Penales en la Siesta y otros cuentos, obra que logra establecer en las escuelas de la Zona Este como propuesta didáctica. En el año 2018 presenta Viajero. Historias de un mate, un compendio de 9 relatos en los que el autor no se despega de su tinte rural y utiliza al “mate”, como un elemento vehiculizador de la literatura y la geografía de sus recorridos. Actualmente se desempeña como docente rural en San Martín, Profesor de Práctica docente en la Escuela Campesina de Jocolí, Lavalle y Secretario de Prensa del Atlético Club San Martín (Otra de sus pasiones). Uno de sus últimos trabajos se presentó este año en una nueva edición de la Feria del Libro Mendoza. Su Bestiario del Desierto, en una tarea conjunta con la Profesora Marta Castellino. Un informe de investigación que aborda un minucioso recorrido por la geografía del Desierto de Lavalle y que propone el abordaje pedagógico de la literatura a partir de la figura de grandes recopiladores como Draghi Lucero. Reconocido recientemente por el Concejo Deliberante de San Martín. Por último, nos trae su último libro Unidos por la Piel. Un libro abordado desde la literatura futbolera regional. Proyecto de autogestión socio comunitaria educativa que apunta a la promoción de la lectura en un año colmado de fútbol.

19. Premio Certamen Literario Vendimia 2022. Categoría Dramaturgia. Presentación: Epitafio, de Osjar Navarro Correa.

Osjar Navarro Correa. Titiritero, director y escritor, becario del Instituto Nacional del Teatro, Fondo Nacional de las Artes y Argentores. Participa en eventos escénicos y literarios en Argentina, Chile, Bolivia, Brasil y Uruguay. También en revistas literarias y fanzines con relatos y poemas. Ha recibido distinciones por los poemarios Órganos Sutiles (1996), Declives (2003), Turbulencias (2008). También publicó Cápsula (2003), Planicie Amorfa (2006) y Superplúmbeo (2007). Ha sido premiado por las obras Pajarito (INT, 2011), Destacamento (Certamen Vendimia 2016), Epitafio (Fondo Nacional de las Artes, 2017), Contornos de un cuadro que ya no está (Encuentro de Dramaturgia Internacional Emergente 2018) y El río posible (Certamen Vendimia 2020). En la actualidad, dicta talleres y seminarios de Dirección Teatral, Teatro de Títeres y Escritura Dramática.

El jurado del Certamen Literario Vendimia 2022 integrado por Pablo Longo, María Vilchez Aruani y Ariel Blasco, premió Epitafio, de Ósjar Navarro Correa ya que “posee una construcción poética y profunda del vínculo de los protagonistas. El mismo se propone desde un lugar alejado del cliché y conformado por múltiples aristas oscuras y difusas que aportan complejidad y volumen. Los diálogos en torno al sufrimiento y la muerte son precisos y sugerentes. Hay destreza tanto en el manejo de los aspectos formales de la dramaturgia como en la utilización de los mismos en pos de la construcción de un mundo sólido, bello y conmovedor.

8 de mayo

16.30. Presentación del libro: El General San Martín, en San Martín. De Gustavo Capone.

Un puñado de notas periodísticas del historiador Gustavo Capone componen este libro. Es precisamente a través de la obra El General San Martín, en San Martín, donde quedarán reflejadas semblanzas de la vida de un extraordinario estadista político y un genial estratega militar como fue el libertador de Argentina, Chile y Perú.

Será Mendoza y, puntualmente, el pueblo que a la postre llevará su nombre: el Departamento de General San Martín (Mendoza), desde donde convergerán las huellas históricas de José de San Martín y gran parte de los logros y vínculos conquistados en el tránsito de las acciones de su ajetreada vida, hasta la muerte.

El paso sanmartiniano por Mendoza y, más precisamente, su radicación en “La Tebaida” del departamento que lleva su nombre, nos mostrará cómo en algunos años ese gran gestor público y político cambió para siempre la matriz cultural y productiva de Mendoza. Y así, en el derrotero del libro se irán sucediendo distintos momentos vividos por el General, desde su infancia hasta su forzoso exilio, centrando la mayor atención en el tiempo mendocino cuando ocupará el cargo de Gobernador.

Será, además, Mendoza donde acunó la libertad desde el campamento de adiestramiento de El Plumerillo, para darle la emancipación a medio continente. El libro también nos mostrará sus acciones concretas en la elaboración de un plan de desarrollo estratégico para Mendoza, contando siempre con el pueblo cuyano a su lado, “poniendo el hombro” a favor incondicionalmente de la causa libertaria.

En las páginas de la obra también encontraremos sus anhelos, sus desventuras, sus discusiones, sus amores, sus desilusiones, sus sueños. Estarán reflejados las vidas de sus más estrechos colaboradores y los planes puntuales para desarrollar el plan continental en el marco de una amplia política de estado que perseguía el objetivo final de América libre.

El libro de Gustavo Capone El General San Martín, en San Martín, está organizado en 42 notas como reflejo de pequeños capítulos, divididas en tres grandes bloques: 1) San Martín y su devenir histórico, desde niño hasta sus últimos días del exilio. 2) Otro espacio que puntualizará la coyuntura de su tiempo centrado en los protagonistas de esa gesta emancipadora. Un grupo de mujeres y hombres que apuntalaron las acciones y los sucesos de aquel momento, enfocados en su curso diario por Mendoza en torno a la gesta libertadora. 3) Un último espacio temático que girará sobre la vida de San Martín, está integrada y circunscripta con las efemérides patrias y su vinculación con los grandes sucesos y personajes trascedentes de la argentinidad: Belgrano, Güemes, los congresales de Tucumán, Sarmiento, entre otros.

La publicación contó con el auspicio, edición e impresión de la Dirección de Cultura y Turismo de la Municipalidad de General San Martín (Mendoza), siendo masivamente distribuido en forma gratuita entre docentes, hacedores culturales, instituciones educativas, bibliotecas, centros tradicionalistas, clubes y ONG.

Capone San Martín.jpg

19. Premio Certamen Literario Vendimia 2022. Categoría Poesía. Presentación El plan de la Soledad, de Paula Seufferheld.

Paula Seufferheld. Nació en 1974, en Palmira, Mendoza (Argentina). Es profesora y licenciada en Comunicación Social y profesora de Lengua y Literatura. Desde hace 20 años ejerce la docencia en distintas instituciones de Nivel Secundario y Terciario. Ha publicado algunos de sus poemas en las antologías La ruptura del silencio (2009) y Antología de poetas y narradores mendocinos (2008), ambas editadas por la DGE. También ha participado de distintos recitales de poesía organizados por la revista digital El Desaguadero, de la que forma parte como redactora ocasional. En 2014 fue invitada a recitar sus poemas en el II Festival Internacional de Poesía de Mendoza realizado, en el marco de la Feria Provincial del Libro. Desde 2007 publica sus textos literarios y ensayísticos en su blog Proyecto María Castaña.

El jurado del Certamen Literario Vendimia 2022, integrado por Andrea Marone, Natalia Greta Martínez y Anabel González, premió El pan de la soledad, de Paula Seufferheld “que abreva en la exploración interior de universos individuales, simultáneos y sutilmente conectados. Los protagonistas de esta obra son transeúntes, a veces recuerdos entre tangos nostálgicos, a veces un amor que se desmorona, a veces un cajero de supermercado o una imagen de infancia. La voz que se construye en estos actos cotidianos consigue, por medio del lenguaje, murmurar un conjuro que atrapa al lector con su prosa poética, un contundente pero apacible caos que conmueve. Este poemario tiene vida, la calidez húmeda de la espontaneidad y el filo de navaja en los sentidos”.

9 de mayo

19. Presentación de libro: La hormiga y el tigre y Los herederos del nuevo siglo, de Pablo Gómez.

Estos dos escritos tienen una continuidad, lo que permite leer al segundo como una secuela del primero, o adentrarse por último en el primero como precuela del segundo; también es posible encarar la lectura de uno solo de ellos sin que por eso le falte al lector información.

La Hormiga y el Tigre, es una novela histórica publicada en el año 2022, a lo largo de la cual se describe cómo un grupo de campesinos desarrollan sus vidas en el sur de España, formando parte de diversos sucesos sociales que realmente ocurrieron en esa época en la Andalucía en la cual se relatan los hechos. Los eventos de los cuales estos personajes forman parte son los que le dan el carácter de “histórica” a la novela; una revolución campesina, la primera República española y la guerra de independencia de Cuba, en la cual las tropas ibéricas perdieron a la que fuera su colonia del Caribe, forman parte del escrito. Pero aparte de los eventos bélicos, los protagonistas también se enamoran, desarrollan sus vidas cotidianas y sufren los avatares de la existencia campesina, que al parecer por esos años era mucho más compleja que en la actualidad.

En el segundo libro, Los Herederos del Nuevo Siglo, publicado en este 2023, se cuenta la historia de un grupo de inmigrantes que desarrollan su vida en la Argentina de principios del siglo XX, más específicamente en las ciudades de Mendoza y de San Rafael, ambas ubicadas en la misma provincia cordillerana. A diferencia de la novela que la precede, que desarrolla sus capítulos a lo largo de cincuenta años y dos generaciones en la España originaria de los migrantes, en Los Herederos del Nuevo Siglo, la historia se recorre en menos de treinta años y narra los circunstancias por las que atraviesan un grupo de inmigrantes. La primera de las familias que aparece en el relato está conformada por un italiano que comparte pareja con una descendiente de pueblos originarios de la zona; luego se suman a la historia dos familias que llegan a la provincia de Mendoza algunos años después, siendo una de estas la que arriba desde la Andalucía que relata La Hormiga y el Tigre. Sumados a los ibéricos arriban a Argentina, en el mismo barco, una pareja de libaneses con su pequeño hijo; todas estas personas y su descendencia, comparten a lo largo del libro diversos avatares, incluidos varios sucesos sociales y naturales que forman parte de la historia mendocina. Desde revoluciones que generan nuevos sistemas de gobierno, hasta tormentas, erupciones volcánicas y el recuerdo de un terremoto pasado, sacuden a la cotidianeidad de la vida de estos campesinos, dando al relato una dinámica que, por estar inmersa en eventos que realmente ocurrieron, nos permite comprender la vida de los habitantes de la región en el entorno de situaciones que les tocó atravesar.

Pablo Rafael Gómez. Es mendocino, nacido en la ciudad de San Rafael el 25 de abril de 1967. Publicó tres libros de cuentos cortos en la década del ´90: Alquimia (1993), Averno y otros infiernos (1995) y Artes oficios y otras hierbas (1998); todos fueron presentados en la Feria del Libro de San Rafael “Biblos”.

A principios del presente siglo, obtuvo en su ciudad natal el primer premio en la categoría de Ensayo por su escrito “El Carnet Social”, en el concurso “Nuestra voz… nuestra tierra”. Se desempeñó como periodista en el medio digital Media Mendoza, de San Rafael, y publicó más de cien notas de opinión en los medios MDZol y Memo. En 2022 publicó La hormiga y el tigre, su primera novela histórica, y en 2023 la continuación de aquella, Los herederos del nuevo mundo. Actualmente escribe semanalmente en MDZol columnas literarias.

10 de mayo

15 . Presentación del libro: Ese vino que vino por mí, vino para quedarse , de Marcela Muñoz .

. Presentación del libro: , de . 16.30. Presentación del libro: Devuélvanme la muerte , de Ambrocina Cismondi .

Presentación del libro: , de . 18. Presentación del libro: La Gran Elvira, de Rosana “Chispi” Palazzi.

11 de mayo

17 . Presentación del libro: Ya no acampan gitanos en los baldíos y El amor es un exceso de lenguaje ,de Sergio Moran .

. Presentación del libro: y ,de . 18. Presentación del libro: Persiguiendo al dragón, de Natalio Ahualli.

12 de mayo

17. Presentación del libro: Retruco , de Juliana Bocci .

Presentación del libro: , de . 18. Presentación del libro: No quedan amuletos , de Vera Jereb .

Presentación del libro: , de . 19.30. Presentación del libro: Cuando el mundo era nuevo, por Fabiola Prullletti y Marie Slosse. Ilustrador: Matías Daviron.

13 de mayo

18. Presentación del libro: Eva en barricada, de Sandra Flores Ruminot.

14 de mayo

18. Presentación del libro: La teta negada, de Melisa Carrasco.

15 de mayo

17. Presentación del libro: Era esto o poner bombas, de Facundo García.

image.png

Facundo García es periodista especializado en política, sociedad, crónicas de viajes e historias de vida. Se recibió de licenciado en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires y es profesor de Comunicación Social en la UNCuyo. Trabaja en Diario UNO de Mendoza desde 2021. Anteriormente se desempeñó en Página/12, Los Andes, MDZ, Radio Nacional y Canal 7, y en la Televisión Pública.

Fue enviado especial a China, Alemania y Austria. También escribió crónicas desde Perú, Brasil, Bolivia y Uruguay. En 2014 cruzó África de norte a sur, durante ocho meses, y fruto de esas vivencias escribió el libro Preguntas de los elefantes, editado por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo. Integró las antologías Los monstruos bicéfalos (Ediciones Culturales de Mendoza, 2019) y Por los caminos del Che (Sudestada, 2012). Además, participó en documentales que se publicaron en el diario El País, de Madrid. En 2020 publicó Era esto o poner bombas (Ediciones del Retortuño), una colección de textos periodísticos correspondientes al período 2005-2020.