Esta subestimada serie de Netflix te atrapará desde el primer capítulo

Esta serie de Netflix, con un nombre tan particular y que no llama mucho la atención, hay que admitirlo, está protagonizada por Drew Barrymore y Timothy Oliphant. Estamos hablando de una serie de comedia negra, que aprovecha muy bien algunos temas del género de terror y no del clásico sitcom y eso es parte de lo que hace que este programa sea una buena opción para ver.