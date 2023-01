Está en Netflix y es una de mejores series de comedia de las últimas décadas

En sitios especializados de cine y televisión como IMDb, The Good Place cuenta con un puntaje de 8,2 sobre 10 y en Rottem Tomatoes, esta serie de Netflix que duró desde el 2016 hasta el 2020, tiene un porcentaje de 97 sobre 100 para la crítica y de 89 sobre 100 para los espectadores. Puntajes, indudablemente, muy altos.

►TE PUEDE INTERESAR: Netflix tiene esta serie de terror que te hará revivir tus peores pesadillas

The good place netflix.jpg

De qué se trata The Good Place, la serie de Netflix

La serie de Netflix tiene como personaje principal a Eleanor, una mujer que siempre vivió su vida a su manera, muy lejos de ser la mejor, que nunca hizo nada importante con ella y que sufre un ridículo accidente al salir del supermercado y muere.

Pero su vida no termina allí, cuando despierta se encuentra en una oficina ante un supuesto ángel que le da la bienvenida a The Good Place, donde viven otras personas y lugar en el que se dará cuenta que ella no debe estar ahí, sino que se ha cometido un error grande y ella debe impedir que se descubra, ente otras cosas.

►TE PUEDE INTERESAR: Está en Netflix, dura sólo tres capítulos y no te dejará cerrar los ojos

The good place.jpg

Reparto de The Good Place, la serie de Netflix