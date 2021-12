El exbaterista del Indio Solari y su dura lucha contra la ELA: "Estoy en el mismo infierno"

Te puede interesar: Sagasti reunió a los K mendocinos y les dio once meses "para posicionarnos" y ganar en 2023

Martín Carrizo, exbaterista del Indio Solari y hermano de "Caramelito" Carrizo, compartió este martes una actualización de su salud. El músico tiene Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y hace dos años inició una colecta para costearse un tratamiento en Estados Unidos.

Juntó 6 millones de pesos y pudo viajar, aunque debió interrumpir su atención médica debido a que el dinero no le alcanzó, por lo que tuvo que volver a la Argentina. Ahora, Carrizo compartió cómo se siente y cómo son sus días viviendo con esta enfermedad.

"Hola amores. Estoy en el mismo infierno, muy agotado, para poder explicar gráficamente el 1% de lo que siento todo el día. Es como si estuviera acostado en el piso y un elefante parado arriba mío sin moverse y una de sus patas en mi cara", comenzó.

"A eso sumamos el dolor de mis tobillos, pies, manos, muñecas y venas. Si me encuentro escribiendo esto para todos, es por que soy un cabeza dura y mientras escucho a Los Abuelos de la Nada sigo queriendo mi recuperación", finalizó.

Cuando volvió a la Argentina, Carrizo escribió un conmovedor y emocionate posteo: "Todo es positivo, gracias a todos ustedes pude viajar, y lo más importante que me ayuda a seguir avanzando fue la experiencia vivida y sacarme de la cabeza que hubiese pasado si no iba a Miami, aprendí mucho y llevo en mi experiencia nuevas herramientas para seguir buscando esto que tanto deseo que es curarme de una vez por todas. Cada vez confío más en Dios y permanentemente me da señales que está acompañándome".