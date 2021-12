Durante la jornada Bullrich envió un mensaje a los senadores del interbloque Juntos por el Cambio para comunicarles su decisión de renunciar a la Cámara alta luego de la sesión preparatoria del próximo jueves, en la que jurarán los legisladores electos.

"Hola colegas: Quisiera no tener que escribir este mensaje pero la realidad me dice que tengo que renunciar a mi banca de senador para dedicarme a mi familia y la ELA, la mía y la de todos los que la sufren. Ya veremos si Dios tiene pensado que vuelva a un lugar de representación pero está claro para mí que hoy no puedo llevar adelante mi carga pública cómo los bonaerenses que me eligieron se merecen”, expresó en un mensaje a través del grupo de Whatsapp que comparten los legisladores de Juntos por el Cambio.

https://twitter.com/estebanbullrich/status/1467627158075895808 No me define la enfermedad sino mi actitud frente a ella. #LaVidaEsHoy pic.twitter.com/NBfqcfZin8 — Esteban Bullrich (@estebanbullrich) December 5, 2021

Bullrich subrayó el nivel de exigencia que habrá en el trabajo parlamentario a partir del 10 de diciembre, cuando el oficialismo dejará de tener mayoría propia en la Cámara alta mientras que la oposición aumentará su presencia, lo que derivará en discusiones y negociaciones más complejas.

"El Senado que viene no puede depender de que yo tenga un buen día. Va a ser muy finito", sostuvo el dirigente del PRO, al tiempo que remarcó que dejará la Cámara alta pero "no la política y mucho menos el sueño de dejarle un mejor país" a sus hijos.

Miembros de Juntos por el Cambio confirmaron la información y destacaron que cada uno expresó palabras de afecto hacia el senador bonaerense. Además, indicaron que Esteban Bullrich anunciará formalmente su despedida durante la sesión ordinaria prevista para este jueves 9 de diciembre.

esteban bullrich esclerosis lateral amiotrófica.jpg El senador nacional del PRO, quien padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA) comunicó su decisión de renunciar a la Cámara alta.

El exministro de Educación de Macri asumió como senador nacional en 2017, luego de que su lista se impusiera en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires sobre la de Unidad Ciudadana que encabezaba la actual vicepresidenta Cristina Kirchner.

Su lugar será ocupado por su suplente José María Torello, exjefe de asesores del gobierno de Macri, que jurará este jueves con el resto de los senadores que se incorporarán tras las elecciones de noviembre, y completará el mandato de Bullrich que finalizaba en 2023.

