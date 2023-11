Dónde está la esquina homenaje a Charly García y Clics Modernos en Nueva York

Este disco fue lanzado un 5 de noviembre de 1983 y rápidamente se convirtió en un trabajo que le dio la bienvenida al rock argentino a la modernidad. Este trabajo cuenta con canciones que pasaron a formar parte de la vida de muchas personas. "No soy un extraño", "Nos siguen pegando abajo", "Los dinosaurios", "No me dejan salir" y "Nuevos trapos", son solo algunas de las composiciones que forman parte de "Clics Modernos".

