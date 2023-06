►TE PUEDE INTERESAR: El músico argentino Charly García cumplió 71 años

Además, el conductor explicó: “Hay mucha preocupación en el entorno de los músicos que lo quieren tanto, como la inmensa mayoría. Los que lo han visto en los últimos días cuentan que casi no habla ni camina Charly”.

Charly-Garcia-cumpleaños-70.jpg Charly García generó preocupación entre músicos y fanáticos por su estado de salud.

Seguidamente, Trebucq agregó: “Su entorno está muy preocupado por todo esto y trata de que poca gente se acerque a Charly”. El periodista también reveló que algunos músicos muy conocidos visitaron a Charly García recientemente.

“Una persona que lo quiere muchísimo, me dice que en estos días (su estado) es muy parecido al de Diego (Maradona)... Esperemos que no tenga el mismo desenlace”. Por último, cerró su programa del lunes con un “Fuerza Charly querido” mientras sonaba “Rezo por vos”.



Entorno de Charly García: desmiente a Esteban Trebucq

Lo cierto es que la noticia sobre el estado de salud de Charly García causó gran preocupación entre sus seguidores y desde el entorno rápidamente desmintieron la información proporcionada por Trebucq.

Fuentes cercanas al músico, confirmaron al portal Perfil.com que el músico está bien: "No pasó nada, está igual como antes. Ya terminó el disco, faltan algunas cosas para que salga, pero hace su vida normal. Obviamente, no sale mucho, pero no tiene nada malo. No pasó nada en particular para que se salga decir todo esto", sentenciaron.

Charly Garcia.jpg Polémica por la salud de Charly García, a sus 71 años.

Además, allegados a Charly remarcaron que "está igual que hace seis meses, que fue su cumpleaños. Anda en silla de ruedas, no camina bien, pero esto es desde hace años".