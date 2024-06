Denunciaron al humorista Carlos Perciavalle y a su pareja por presunto abuso sexual

La presunta víctima no se presentó en la UFI de Morón, a cargo de investigar el caso, para revalidar la denuncia, tal cual estaba pautado este jueves. Según sus propios dichos a sus abogados, se encontraría en la provincia de Córdoba.

Sus representantes legales, en cambio, presentaron un escrito solicitando una nueva fecha. En paralelo, le pidieron que se presente antes del lunes próximo, a riesgo de abandonar la representación si no lo hace, indicó Infobae.com

El joven detalló en la denuncia que durante el trayecto a Morón fue acosado por un hombre llamado Daniel y luego por Castilhos.

"Jimmy se da vuelta y me mete mano de manera violenta entre mis vestiduras, diciéndome: 'Te damos 100 dólares si te dejás c... por los tres'", afirmó el joven.

Como la presunta víctima rechazó el ofrecimiento, le dijeron: "Dale p... a vos te gustan estas cosas. Si toda la farándula del Uruguay anduvo en ese cuerpo".

La denuncia incluye más detalles perturbadores, como amenazas y comentarios ofensivos de Perciavalle: "Gordito hoy te partimos el c...", fue otra de las frases que denunció el joven.

►TE PUEDE INTERESAR: "Volvió Roberto": Daniel Quiroga se presenta con su más reciente show

El denunciante también alegó que fue llevado a un departamento donde continuaron las intimidaciones, pero aclaró que los tres presuntos implicados finalmente durmieron en una habitación y él en otra.

De hecho, explicó que pidió que lo dejaran en una estación de servicio, pero que se negaron a hacerlo y él no podía tirarse del automóvil porque iban a alta velocidad, al tiempo que no conocía la zona y solo iba a estar perdido.

Luego de conocerse la denuncia, Perciavalle y su esposo rechazaron las acusaciones: "Es un invento absoluto. Nadie me llamó para confirmar una noticia así antes de largarla. Todos saben cómo soy".

Por su parte, Castilhos agregó: "A T. lo conocimos cuando trabajó en nuestra casa. Nos ofreció ir a la inauguración de una casa de sushi donde trabajaba, en La Mansa (Punta del Este). Fuimos y desde ese momento decía que nos iba a conseguir sponsor para nuestro casamiento".

Denuncia Perciavale abuso.jpg El actor uruguayo Carlos Perciavalle y su pareja recharazon las acusaciones del joven de abuso sexual y privación ilegítima

Asimismo, relató que el joven se ofreció a colaborar en la organización de su boda, pero en lugar de cumplir, presuntamente los estafó.

"Nos consiguió sushi gratis y nos dijo que quería trabajar para nosotros. A partir de ese día, esa persona no solamente no se encargó de nada de nuestra boda, sino que se quedó con todos mis contactos, entre ellos, el dueño de un conocido café, y le pidió dinero, aproximadamente 600 dólares, para participar como sponsor de nuestro casamiento", explicó.

El relato del esposo de Perciavalle se tornó aún más tenso al describir una situación con un supuesto plomero que llegó a su casa.

►TE PUEDE INTERESAR: Noche de música y stand up con "Ban Sais y Década Perdida"

"Se quedó dos o tres noches en nuestra casa diciendo que estaba haciendo un cambio de departamento, hasta que en el último día, me trae un plomero a mi casa. El plomero me queda mirando y digo: '¿Será que me mira porque soy Jimmy Castilhos?'. Hasta que en un momento viene el tipo y me dice: 'Te voy a decir una cosa: yo no soy plomero, vine acá a robarte'", reveló.

Además, la pareja del artista acusó al joven de ser un estafador y afirmó que tenía alquilado un departamento donde supuestamente explotaba a tres chicos argentinos sin pasaporte.

"Esa persona es un triste y joven estafador. Se va a comer un juicio, porque nosotros somos inocentes y lo sabe todo el mundo", sentenció Castilhos.