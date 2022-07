Con un importante apoyo en pistas grabadas y llamativos baches de más de un minuto en reiteradas oportunidades entre una canción y otra, la artista de 30 años repasó sus 4 discos solistas.

Lali2.jpeg Lali presentó Disciplina Tour en el Arena Maipu. Martín Pravata

"Eclipse" y "Asesina" fueron las canciones elegidas para romper el hielo. Con el pelo negro y rojizo y un look muy sensual, Lali saludó rapidamente a los casi 5000 espectadores presentes que agotaron las entradas de un Arena Maipú en el que se vibró y saltó a más no poder, haciendo temblar el piso. "Buenas noches Mendoza. ¿Cómo están para hoy, están con ganas de bailar el Disciplina tour?", fueron las primeras palabras de la ex Casi Ángeles.

"Esto recién comienza empezamos a cantar con toda la energía. ¿Cuántos solteros hay?", preguntó Lali a una masiva respuesta de los presentes que sorprendieron a la artista que retrucó con la simpatía que la caracteriza: "Me gusta, veo que no hay mucho compromiso en Mendoza. No se sientan mal los que están en pareja pero está canción es para nosotres, los solteros", dijo en lenguaje inclusivo para darle paso a "Tu novia".

Lali3.jpeg Lali presentó Disciplina Tour en el Arena Maipu. Martín Pravata

"Fascinada", "Somos amantes" y "Bailo pa mi" fueron las canciones que continuaron antes que el escenario quede a oscuras y darle paso a un video con un fuerte mensaje feminista. Con el fragmento de una entrevista de Cher con la periodista Jane Pauley en donde hace referencia a que "los hombres son un lujo, no una necesidad" se dio paso a "Diva", canción en donde hace referencia a la artista estadounidense.

Con un cambio de look, el primero de los cinco que realizó detrás de escena -uno fue en el escenario con una escena de desfile-, Lali volvió con un vestido dorado brillante para cantar esa canción que presentó en enero de este año. A lo largo del recital estuvo acompañada de 8 bailarines que sorprendieron a más de uno por su destreza, a la que se acoplaba en reiteradas oportunidades Lali.

Lali1.jpeg Lali presentó Disciplina Tour en el Arena Maipu. Martín Pravata

"¿Qué onda el público de Mendoza? Mmucho tiempo sin vernos. Gracias a todos por estar acá. Son la primera ciudad en la que tocó después de Buenos Aires, es muy importante esta noche", agradeció nuevamente. "Ahora viviremos un momento que suele ser muy especial, ustedes mismo han llamado a esta canción el himno. Sé que para ustedes y para mí es muy especial", anticipó antes de darle paso a "Ego", una de las canciones más cantadas de la noche.

Llegando a la mitad del show y tras varios silencios entre canción y canción, Lali exclamó "paramos por momentos porque hay algunas situaciones", dijo sin dar más detalles, pero dejando a las claras, además de sus gestos, que no estaba del todo cómoda en cuanto al sonido.

Lali5.jpeg Lali presentó Disciplina Tour en el Arena Maipu. Martín Pravata

A lo largo del show tuvo un importante feedback con el público, que en su mayoría eran adolescentes y con looks que incluían el color rojo y negro, que llevaron infinidad de carteles para la artista. Un regalo que le llegó a Lali de una fanática fue una campera de cuero con muchos brillos y detalles que recibió y prometió guardar, además de asegurar que iba a leer la carta que estaba en el bolsillo.

"Muchas Gracias por haber venido. Este campo está todo lookeado", continuó Lali que además se tomó un momento para saludar a Agustina, la niña mendocina que se hizo viral por haber sufrido bullying en el colegio. La propia Lali invitó a la niña de 5 años a presenciar el show junto a sus padres.

Lali6.jpeg Lali presentó Disciplina Tour en el Arena Maipu. Martín Pravata

Con las pantallas como protagonistas y con la imagen de Cazzu, Lali interpretó "Ladrón" y luego "Una na", "No puedo olvidarte" y "Sin querer queriendo", canción que grabó junto a Mau & Ricky.

Tras la explosión en "Caliente", Lali bajó la temperatura con "una baladita más", pero advirtió que "después se pone re picante este show". De esta manera pasó "Del otro lado" y "No estoy sola".

"Enredaos" fue la canción que uso de antelación para "picarla" y darle paso a "Disciplina". La canción que le dio nombre al tour llegó cargada de energía y, ya con las "situaciones" encima del escenario controladas, Lali comenzó la última etapa del show con una energía avasallante.

"Mil años luz", "100 grados", "Único" y "A bailar" se conectaron para hacer saltar y gritar a las 5000 personas que agotaron los tickets de este recital. Con "N5", canción que confesó haberle escrito a Lola Índigo, cantante española con la que tuvo un romance, comenzó a despedir el show.

Lali7.jpeg Lali presentó Disciplina Tour en el Arena Maipu. Martín Pravata

"Ahora es el último tema, Mendoza. Gracias a todos por estar acá. Amé empezar acá el tour", dijo Lali para despedirse del escenario con "Como tú". Tras abandonar el escenario y luego de alrededor de 5 minutos, Lali volvió para cerrar con dos clásicos: "Laligera" y "Boomerang".

Ahora la gira continuará por San Luis este sábado y luego recorrerá varias partes del país. El retorno de Lali a Mendoza demostró que las nuevas generaciones de artistas tienen mucho para aportar a la industria musical y que, aunque a muchos no les guste, está claro que llegaron para quedarse.