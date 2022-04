"Siempre fue muy cariñosa, vivía dándole besos a toda la familia y se sentaba en mi piernas a ver televisión. Ahora ya no es más así, me la cambiaron, vive llorando y enojada. Me dice que se quiere ir al cielo", explicó el padre de la niña, Juan Carlos Palma, en diálogo con Diario UNO.

Su caso se conoció luego de que una de sus tías subiera un video con su testimonio.

Un video sobre bullying que causó enojo

Lo curioso del hecho es que el video de la pequeña llorando y contando todo provocó mucho enojo en la escuela. "El video lo hizo mi hija un día que llegó su hermanita llorando de la escuela, luego se lo pasó a mi señora, y ella a mi cuñada, quien lo subió a Facebook. Yo no quería subirlo, el tema siempre lo vine manejando yo, trabajando a mi modo, y al final le estaba haciendo un mal a mi hija, por no revelar todo lo que estaba sucediendo", manifestó el hombre hace unos días y contó que la directora de la escuela le había recriminado por viralizar la situación en la que la única víctima es la pequeña.

"No quiero ir más a la escuela", señaló la pequeña, que aseguraba que la trataban mal y que no quería volver al colegio. De hecho, este lunes la pequeña debía volver al colegio pero cuando llegó a la escuela no quiso saber con ingresar.

"Ayer me llamaron de la Dirección de Escuelas que tenía que presentarse Agustina en la escuela. La madre la preparó y la llevamos engañada, así que se subió tranquila con Sara (su hermana), mi hermano, mi señora Verónica y yo. Llegamos a la escuela y cuando la vio empezó a llorar, a gritar “no quiero ir a la escuela”, “vámonos”. Estuvimos ahí esperando pero en ningún momento –no sé si estaban adentro de la escuela las autoridades de la DGE- salieron. Mi hija se bajó del auto abrazada de Sara gritando que no quería entrar, se largó a llorar mi señora, se me corrían las lágrimas a mí; había gente ahí y la única que abría la puerta y salía era la celadora, pero en ningún momento se apareció la directora ni la maestra por lo menos para consolarla o decirle algo, pero no, no dieron la cara", manifestó el hombre al sitio El Cuco Digital.

La reacción de Lali Espósito ante el caso de bullying

El caso de bullying llegó hasta oídos de Lali Espósito que le dedicó un mensaje muy especial a Agustina a través de un video.

De Lali para Agustina: “Hay que estar contentos; uno siempre tiene que amarse”

"Mi amiga, hermosa Agustina. Me encantaría ser tu amiga y quería mandarte este saludo, mucho amor. Me enteré que sos hermosa, que te gusta bailar, pintar, que te gusta hacer de todo", le señaló Lali Espósito en un video.

Finalmente, la artista la invitó a ella y a la madre a viajar a Buenos Aires y ver uno de sus shows y le prometió visitarla cuando viaje a Mendoza.