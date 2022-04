Ahora el papá de la nena que sufrió bullying en una escuela de Tupungato denunció presiones

Embed

Uno de los principales problemas que tiene la niña que concurre a primer grado -cumple 6 años en mayo próximo- es el pánico que tiene de volver a la escuela debido al bullying que ha sufrido, en la forma de burlas y menosprecio de sus compañeros y compañeras.

En una entrevista realizada en el propio domicilio de la familia de la menor de edad, el papá de la nena dijo que después de la reunión que tuvo con la directora, su vice y la maestra de su hija, sólo le habían dicho que el "lunes la nena tenía que presentarse porque ha faltado mucho".

Además le informaron que se va a trabajar en conjunto con los padres de los otros alumnos en talleres con especialistas del tema bullying. También mencionó que su esposa había querido "hacer la denuncia formal por el acoso en la DGE y no se la aceptaron".

barrio-progreso-nena-bullying.jpg Canal 7 y Diario UNO se trasladaron hasta la casa de la niña que padeció bullying en Tupungato.

La denuncia de bullying que les cambió la vida

En el humilde pero prolijo barrio El Progreso, al oeste de la escuela, en una zona agreste, las muchas familias de trabajadores, en especial en la cosecha, han visto su ritmo normal de vida alterado, no acostumbrado a la presencia de extraños y mucho menos de los medios.

También se notaba el temor de los padres de la nena acosada por sus pares en el establecimiento educativo. Cierta reticencia a hablar, y muchas cosas en voz baja, daban la pauta de que la denuncia realizada les ha cambiado la vida. "Esta mañana (por el miércoles) vinieron dos hombres que dijeron ser de Investigaciones y que los mandaba el fiscal, y que habían hablado con la directora de la escuela y que tenía que darles los datos míos y de esposa y me dijeron que porqué no había hecho la denuncia. Yo les respondí que no tenía que denunciar nada a la Policía porque a mi hija no la habían ni matado ni asaltado, y que tampoco les iba a dar ningún dato, que el problema era en la escuela", explicó con angustia a Diario UNO el hombre que se dedica a la cosecha de papas.

La mamá de la niña también mostró su angustia que potenció su problema de diabetes, ya que estaba decaída y tomando gaseosa para que el azúcar la mantuviera estable. Por eso la palabra cantante de la situación la llevó adelante su esposo, quien tuvo que volverse de su trabajo, levantando cosechas en Malargüe, para atender la crisis que se ha generado en la familia por el bullying a la menor de la casa.

agustina-bullying-tupungato-01.jpg La pequeña contó en un video que se hizo viral el bullying que sufre en la escuela por parte de sus compañeros, quienes se burlan cruelmente de ella y en forma permanente por su gordura.

Todo arrancó en el jardín de infantes

Luego el padre de la familia agregó que "esto viene del año pasado, cuando la nena iba al jardín, pero la maestra me aseguró que iba a trabajar en este tema y que no me hiciera problema. Yo confié en ella y hablamos con mi hija para que no se hiciera problema porque todo se iba a solucionar, pero la semana pasada la nena ya vino muy mal de la escuela, le dijo a su hermana que ya no quería ir más, y entonces se grabó el video. Cuando lo vi no lo podía creer. Yo soy duro, pero al verla llorar a mi hija me di cuenta que debería haber actuado antes, cuando todo empezó", dijo conmovido.

Al papá de la niña lo llamaron desde la escuela cuando viajaba a trabajar al Sur, contándole la situación y por ello decidió volver. "No hicieron nada de lo que me prometieron, y ahora nos avisaron que mi hija tiene que ir el lunes a la escuela porque ya ha faltado mucho y que se va a trabajar con unos especialistas en talleres para los padres", destacó el también papá de un adolescente de 13 años, y de dos jovencitas de 18 y 23 años.

Consultados los padres por si sus otros hijos, que fueron a la misma escuela, habían padecido un maltrato similar, la mamá fue clara: "No, porque ellos no son gorditos".

"A mi no me convence nada esto. A mi hija le hicieron un daño tremendo. Era amorosa en la casa y siempre se estaba riendo, pero ahora se encierra en la pieza y no habla con nadie, se aísla y está siempre enojada. Hoy y ayer (martes y miércoles) ha estado mejor, lo que no fue a la escuela, y ahí anda jugando con los otros chicos en el playón (polideportivo). Pero a la escuela no quiere volver", relató el trabajador, quien también denunció que había un error con el micro que lleva a los chicos a la escuela (está a unos dos kilómetros del barrio) ya que la hora de entrada es a las 8, y el transporte los deja en la puerta de escuela a las 7, sin que haya autoridades escolares, y los niños están a su libre albedrío.