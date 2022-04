El dolor de una nena de 5 años que sufre bullying en Tupungato: "Me quiero ir al cielo"

El video, que fue grabado por la hermana de la niña y subido a su cuenta de Facebook por la tía, tenía hasta este martes más de 9.000 reacciones, 3.200 comentarios y había sido compartido 67.000 veces. La niña concurre a primer grado de una escuela rural de Tupungato.

El video de la niña donde cuenta las situaciones de bullying que padece:

El papá de la nena contó este martes a Diario UNO que su hija “ahora está un poquito mejor, pero porque no ha ido a la escuela".

"Recién venimos de una reunión, pero al final todo fue una burla. Estuvo la directora, la vicedirectora y la maestra de mi nena. Era para hablar del tema de la nena, y la directora me sale con que ella en los recreos se va al comedor a pedirle pan, galletas o té a la celadora. ¡No tiene nada que ver con el tema!", señaló el afligido padre.

Respecto a lo hablado en dicho encuentro, el hombre se quejó: "Lo primero que dije cuando entré a la reunión fue que nos había citado a mi señora y a mí, y le pregunté qué había pasado con los demás padres. Siempre nos cita a nosotros solos. Pero ella me respondió que trabajaba de esta manera; primero habla con nosotros y luego con los demás".

Luego agregó: "Le dije (a la directora) que está equivocada, que me hace perder el tiempo. El lunes me vine del trabajo, estoy con el tema de la (cosecha) de papa, y estábamos en el Chacay, Malargüe".

"La directora me ha dicho que están trabajando en eso, que lo mejor es que ahora se quede en casa, hasta que la vea un psicólogo que van a mandar de la escuela para que la prepare para cuando vuelva a clases", señaló el papá, que sin embargo no quedó conforme. "Ella me prometió una cosa y al final no cumplió, y mira para otro lado", se lamentó.

Una de las opciones, la de cambiar a la niña de colegio, es imposible debido a que en el lugar donde vive la humilde familia es la única escuela cercana.

La historia del video viral sobre el bullying

Mucho malestar causó a las autoridades el tema de la difusión del video con la nena llorando. Pero su papá destacó que "el video lo hizo mi hija un día que llegó su hermanita llorando de la escuela, luego se lo pasó a mi señora, y ella a mi cuñada, quien lo subió a Facebook. Yo no quería subirlo, el tema siempre lo vine manejando yo, trabajando a mi modo, y al final le estaba haciendo un mal a mi hija, por no revelar todo lo que estaba sucediendo", reflexionó el trabajador rural tupungatino.

Para concluir su relato, aseguró molesto: "La directora me dijo que para qué lo había subido al video, que al final la que iba a quedar como estúpida era mi hija. Yo le contesté que al video no lo subí yo, pero que voy a ir a la Dirección de Escuelas a poner la denuncia. Ella me contestó con frialdad, indicándome la dirección donde está la DGE y cómo llegar, como que no le importaba".

La DGE detalló su actuación

Al ser consultadas las autoridades de la Dirección General de Escuelas (DGE) sobre las acciones oficiales en un tema tan delicado, quien respondió fue la inspectora de la Regional Centro-Sur, Rosa Aznar.

"En este caso he tomado conocimiento recién hoy (martes) de esta situación. La escuela lo ha hecho el jueves, y ha comenzado a actuar en el marco del protocolo de situaciones emergentes, como se debe actuar en DGE, según el decreto 1187 dentro de esta situación de acoso entre pares", dijo Aznar.

"Se ha comenzado a trabajar, y se han reunido los padres en la institución con la señora directora. También se han reunido con el resto de los papás, como lo indica el protocolo, y se ha dado intervención a la DOAIT (Dirección de Orientación y Apoyo Interdisciplinario de las Trayectorias Escolares), donde contamos con el equipo de profesionales, con quienes se comienzan a habilitar los espacios de escucha con los chicos, y se diseñan los diferentes formatos de intervención que requiere la situación", detalló la inspectora regional.

Respecto al tema puntual denunciado por el papá de la niña acosada, que en la reunión con los directivos no estaban todos los papás del grado, Aznar explicó finalmente: "Esto tiene una explicación. En la escuela deben indagar lo que ha sucedido, dialogar con los papás en forma separada, trabajar en conjunto con los profesionales y buscar el mejor formato de abordaje y que todos los chicos estén bien en la escuela".