Casados con hijos confirmó su debut en el teatro

Los Argento, la familia más divertida de la televisión, ya está trabajando para su debut teatral, a comienzos del año próximo y las fotos del reencuentro fueron sacadas por Michael Buble, el marido de Luisana Lopilato.

La ausencia de Érica Rivas

El personaje de María Elena es uno de los favoritos de la serie, pero este no estará presente. Es que Érica Rivas reveló los motivos por los que no participará de la obra tras largas negociaciones.

"Ellos no quieren que yo esté, ellos me echaron. Yo quiero estar. Para mí es muy importante ocupar ese espacio de representación como mujer y como feminista", aclaró.

"Hubo mucho daño, todavía me sigue doliendo lo que hicieron ellos. Mandar un mail privado a uno de esos programas horribles es feo", recordó sobre la publicación de sus quejas en distintos medios. Y agregó: "Yo le mandé ese mail a todos hombres. Fue feo. No me lo esperaba. me dio mucho dolor. Me echaron porque era un dolor de huev... porque soy un grano en el ort...".