Según anunciaron en el programa "A la tarde", de América TV, los padrinos de la boda serán Elina y Eduardo Costantini y la idea es que sea lo antes posible en Punta del Este, donde ambos residen.

Uruguay Perciavale y novio.jpg El comediante Carlos Perciavalle anunció que se casará con su mánager Jimmy Castilhos en Punta del Este

“Jimmy y Carlos se conocen hace veintitantos años, él es su productor, su amigo, su manager y después de tantos años, parece que en este último tiempo comenzó esa admiración, esa pasión, empezó la cosa a subir de tono. Y yo encontraba alguna cosa extraña, pero no sé por qué hasta que el viernes Carlos me tiró un dato y yo le pregunté si me estaba hablando en serio. Y ahora me dice que confirmemos”, explicó el cronista desde Uruguay.

.Por otro lado, Perciavalle se refirió a la victoria de Javier Milei en las elecciones presidenciales de la Argentina ya que él fue el celestino entre el político y Fátima Florez. “Por paliza, yo lo sabía, no lo quería decir, pero sabía que iba a ser por paliza, y así fue. Dale un enorme abrazo a Javier y para vos también, toda la felicidad del mundo, mi vida”, opinó el el cómico.