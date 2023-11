El dolor de Darío Barassi tras la muerte de su mamá

Muerte Barassi y su mamá.jpg Darío Barassi y su mamá Laura, en una foto más reciente, que publicó en sus redes sociales para despedirla

“Te nos fuiste viejita, ahí estábamos los 3 de siempre y el pilar de mujer que tengo al lado desplomados en un abrazo eterno sobre tu cuerpo. Anoche cuando volví a casa obviamente no podía dormirme, escuchaba esas últimas respiraciones exigidas tuyas mientras miraba por la ventana la única estrella que había en el cielo, y me puse a hacer la lista de lo que voy a extrañar de vos. Spoiler alert mucha cuestión gastro. A saber…”, continuó.

Luego, compartió una lista de cosas que extrañará en este tiempo que Laura no esté: “Vitel toné y su raspadita, ensalada criolla, bizcochuelo de limón y la raspadita del glaseado, lo mal que cantas, sobre todo en misa que lo hacías con tanta pasión y sordera, hacerte trampa a las cartas, que me digas que no soy tu preferido, que me digas Gorito”.

“Lo buena puteadora que sos, ese imbbbbecil era la gloria, el olor de tus casas, tu perfume, tus cambios de looks, tu ironía, tus brazos con salero, tu bronceado desde septiembre, tus frascos con galletas, tus álbumes de fotos, tus camas gigantes y llenas de almohadones, tus cremas para codos, tus manos, tu risa, la alegría cuando estabas con mis hijas, tus ronquidos, tu tupper de fiambres, tu monedero con mil billetes”, siguió enumerando.

Muerte Barassi y hermanos.jpg El conductor de TV darío Barassi junto a sus hermanos, en una de las fotos familiares que subió a las redes para despedir a su mamá

“Tu pronunciación en inglés, tu cariño a mis amigos, el cariño de mis amigos con vos, tu complicidad e incondicionalidad, tu locura y defectos, tus ganas de pelearla siempre, tus derrotas, así te levantábamos”, cerró.

Por último, reconoció cómo se siente tras vivir una pérdida tan importante su vida: “Mil cosas más, pero tengo que dormir porque mañana es tu sepelio y tengo que contarle a las enanas lo que pasó (así estaba en la nota que hice) Básicamente voy a extrañar tenerte, vieja linda. La concha de la lora”.

Muerte Barassi mamá joven.jpg Darío Barassi subió a las redes sociales una foto de su mamá cuando era joven, al despedirla tras su muerte

“Hasta siempre viejita mía. Sigo escuchando esa respiración, ya no tan exigida, sino más placentera. Bon voyage. El gorito”, concluyó.

La publicación superó los 700 mil “Me gusta” y tiene más de 50 mil comentarios de sus fanáticos, familiares y amigos que le enviaron sus condolencias.