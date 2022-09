Carlitos Balá, en una de sus últimas entrevistas: "Los chicos de ahora son mucho más piolas"

El 31 de enero de 2020, en el último verano relativamente convencional de una Argentina que pronto entraría en confinamiento por la pandemia de coronavirus, Carlitos Balá disfrutó de sus vacaciones en la ciudad de Mar del Plata, una costumbre que mantuvo de manera ininterrumpida durante 65 años.

En aquella oportunidad, cómodamente instalado en su carpa en uno de los balnearios de Playa Grande, el comediante brindó una entrevista a Télam en la que dio cuenta del mismo humor, predisposición y actitud positiva con la que se lo conoció, delante y detrás de cámara.

La siguiente es la reproducción de aquella conversación con la corresponsal de esta agencia en la ciudad, Natalia Duhalde, en la que repasó su carrera, su cariño por "La Feliz" y hasta de temas de actualidad.

-¿Cómo te sentís viniendo cada año a Mar del Plata?

-Me encanta esta ciudad, vengo en enero y me voy a mediados de marzo ya que me gusta más este calor que el que tengo que soportar en Buenos Aires. Antes venía manejando el auto pero ahora que lo tengo en venta me traen mis hijos o nietos, ellos también aman Mar del Plata porque desde chicos los traje mientras yo trabajaba.

carlitos bala 2

-¿Qué es lo que más te sorprende de la gente que apenas te ve se detiene y te saluda?

-Me emociona; a mi edad es un gran reconocimiento porque recuerdan el trabajo que hiciste y es muy gratificante porque te llena el alma.

-¿Creés que los niños de hoy han cambiado en relación con los de décadas pasadas?

-Los chicos de ahora son mucho más "piolas", saben todo, usan mucho la tecnología y eso es increíble.

-¿Cómo es un día de vacaciones junto a tu esposa Marta?

-Tengo una rutina sin obligaciones, siempre bajamos a la playa cerca del mediodía junto a mi Marta querida con quien estoy casado hace 57 años (aunque él le dice mamá), paseamos por la arena, nos mojamos los pies en el mar, charlamos con la gente que nos dice cosas hermosas, te invitan un mate, te recuerdan situaciones de sus infancias y esa es la gratificación más grande que me llevo. Luego almuerzo algo rico acá en los restaurantes y me vuelvo a mi departamento que tengo en el edificio Havanna, que es el más alto de la ciudad.

Carlitos-bala

-¿Soñabas con una popularidad que parece indestructible?

-Siempre pensé que iba a ser famoso pero no tener una popularidad inmensa en la que todos te conocen como me pasa. Pensá que yo comencé cantando en los colectivos o haciéndole chistes a los choferes y a pesar de que era muy tímido llegué a ser el ídolo infantil de muchas generaciones con el paso del tiempo.

-Hoy se encontraron el presidente, Alberto Fernández, con el Papa, ¿es cierto que conocés a Francisco?

-Me llamó para invitarme a que viaje a Italia cuando tenía 90 años y me dijo cosas muy lindas, luego viajé hasta Roma y me dijo: "Lo veo bien, Balá" a lo que yo le contesté "ha cambiado los lentes". Fue un momento muy emocionante.

-¿Cómo es tu relación con tus seres más queridos?

-Me miman muchísimo. Ayer se fue mi hijo y hoy llega mi nieta María que es chef, así que la estoy esperando para que me cocine sus manjares ya que es muy buena en lo que hace. Con ellos disfruto charlas, tardes en familia y anécdotas de la niñez que me hacen muy bien.

Carlitos Balá, ciudadano ilustre porteño.

-¿Y de Mar del Plata qué comida te gusta?

-Yo adoro los mariscos y aprovecho cuando vengo para hacerme una buena panzada y comer comida fresca del puerto y algún que otro dulce.

-¿Cuál es la canción que más te representó en tu carrera?

-La que siempre recuerdo es "Aquí llegó Balá… Balá... Balá... el show va a comenzar... ya llegó... ya llegó... le traigo lo mejor... Balá... de mi repertorio" es una canción que me representa y la que me gusta cantar cada vez que me la piden, previo a decir: "¿Qué gusto tiene la sal?"

-¿Y hoy cómo se siente?

-A lo largo de mi carrera edité más de 15 discos y tengo más de 20 filmes nacionales. Yo soy así, sencillo, como me ven y no genero ni grieta ni opiniones políticas, vivo y disfruto cada momento.