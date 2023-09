Así luce Betina O'Connell a 29 años de Montaña Rusa

Montaña rusa.jpg

Betina O'Connell fue una de las estrellas que surgieron de Montaña Rusa. En la comedia juvenil hizo de Paula, la mejor amiga de la protagonista principal, Mariana, papel que recayó en Nancy Dupláa. Ambas iban al mismo colegio y estaba de novia con Víctor (Eric Grinberg), aunque también tuvo una historia amorosa con Darío (Diego Olivera)

Montaña Rusa duró tres años en la televisión argentina. Los dos primeros tuvieron a los mismo actores y fue entre 1994 y 1995. En 1996 se hizo Montaña Rusa: otra vuelta, pero el elenco fue encabezado por Facundo Arana, Juan Gil Navarro y Eleonora Balcarce.

Betina O'Connell y su madre.

En el caso de, ella y los demás actores guardan muy buen recuerdos de Montaña Rusa. De hecho, el elenco de actores juveniles cada ciento tiempo se reúne y se muestran juntos.

No obstante, muchos de esos jóvenes de Montaña Rusa no pudieron mantener sus carreras por mucho tiempo o en los últimos años no han podido tener roles protagónicos. Este es el caso de Betina O'Connell. Ella, después de la tira juvenil, fue parte de otras series e uncluso fue conductora en algunos ciclos de Utilísima, pero muchos la siguen recordando como la mejor amiga de Mariana, en Montaña Rusa.