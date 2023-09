A más de 20 años de su estreno, así luce hoy Jason Biggs, el protagonista de American Pie

¿Cómo luce en la actualidad Jason Biggs, protagonista de "American Pie"?

El éxito de "American Pie" fue tan rotundo que la producción decidió hacer 4 secuelas (con Biggs), siendo la última en el 2012, y cuatro spin-offs (que no contaron con el personaje de Biggs).

Jason Biggs.jpg Así luce en la actualidad Jason Biggs.

Además Jason Biggs apareció en "Loser", y entre 2004 y 2005 interpretó a un judío ortodoxo en "Modern Orthodox", en Nueva York. En 2006, fue visto en el reality show de MTV "Blowin’ Up", con Jamie Kennedy y Stu Stone.

También apareció en la película "Jay and Silent Bob Strike Back", con James Van Der Beek como Jay. Incluso tuvo participaciones en películas como "Texas Rangers", "Scary Movie" y "Over Her Dead Body".

En cuanto a su vida personal, Biggs está casado con la actriz Jenny Mollen. En cuanto a sus últimos trabajos, desde 2012 hasta 2014, fue la voz de Leonardo en "Las Tortugas Ninja" para Nickelodeon. Además, apareció en un par de episodios de "The Good Wife", hasta la tercera temporada.

Jason Biggs y su esposa.jpg Jason Biggs y su esposa, la actriz Jenny Mollen.

También, aparece como Larry Bloom (desde la primera temporada en la serie "Orange is the New Black".

En 2020, la cadena FOX estrenó la que es hasta el momento su último trabajo, una comedia de situación llamada "Outmatched" que él protagoniza junto a Maggie Lawson y que, tras una primera temporada de 10 episodios, la FOX ha decidido cancelar.