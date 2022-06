Amber Heard confiesa que sigue amando a Johnny Depp

"Sé que eso puede ser difícil de entender o puede ser muy fácil de entender si alguna vez has amado a alguien. Hice lo mejor que pude para hacer que una relación profundamente rota funcionara y no pude. No tengo malos sentimientos hacia él", indicó.

jony1.jpg Johnny Depp y Amber Heard protagonizaron la batalla legal más mediática de los últimos tiempos.

Además, insistió en que su testimonio es completamente verídico: "He cometido muchos errores, pero siempre he dicho la verdad".

Amber Heard se autodenominaba víctima de abuso doméstico en 2018

La artista de 36 años había publicado un artículo en The Washington Post en 2018, en el cual se autodenominaba víctima de abuso doméstico y, aunque no había publicado el nombre de Depp, el intérprete fue culpado por ello en algunos medios de comunicación y posteriormente fue echado de las producciones más importantes en las que estaba, como "Piratas del Caribe" y "Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore".

Johnny Depp. Jhonny Depp fue echado de las producciones más importantes en las que estaba, como "Piratas del Caribe".

"No soy una buena víctima, lo entiendo. No soy una víctima simpática, no soy una víctima perfecta. Pero cuando testifiqué le pedí al jurado que me viera como un ser humano", añadió al respecto.

A pesar de todo lo sucedido, Heard no culpó al jurado del resultado porque cree que Depp es un "actor fantástico".

En ese sentido, manifestó: "No los culpo. De hecho, lo entiendo. Es un personaje querido y la gente siente que lo conoce. Es un actor fantástico. No me importa lo que piensen de mí o los juicios que quieras hacer sobre lo que sucedió en la privacidad de mi propia casa, en mi matrimonio o detrás de puertas cerradas. No creo que la persona promedio deba saber esas cosas. Por lo tanto, no lo tomo como algo personal".

Pero a quien sí culpa es al público, ya que Amber fue objeto de burlas en las redes sociales y recibió mucho odio que, según ella, no fue "justo".

"Incluso alguien que está seguro de que merezco todo este odio, incluso si cree que estoy mintiendo, no puede mirarme a los ojos y decirme que piensa que en las redes sociales ha habido una representación justa. No puede decirme que cree que esto ha sido justo", recalcó.