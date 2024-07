Toma nota de las estrategias que tiene la psicología para mejorar la memoria

memoria y concentracion.jpg Los 3 alimentos naturales que ayudan a la concentración y la memoria

Psicología: Loa trucos infalibles para mejorar la memoria

No ejercitar la memoria trae varias consecuencias, además de no recordar datos concretos, trae aparejado la dificultad de realizar tareas cotidianas que antes eran simples de hacer. Por suerte, existen ciertas estrategias que ayudan a ejercitarla y no perderla poco a poco

Crear mapas mentales

Es una estrategia creada por el Dr. Tony Buzan, reconocido psicólogo británico, experto en el campo de la inteligencia. Para ello Intenta ejercitar tu memoria visual a través del registro de áreas. Una forma sencilla de hacerlo es, al regresar tu hogar, hacer un dibujo del algún lugar nuevo que visitaste. Según la psicología, esta estrategia te permitirá mejorar tu memoria y tu capacidad cerebral; así como desarrollar tu inteligencia espacial.

Realizar repasos diarios

Estos trucos para ejercitar la memoria pueden ser realizados durante un período de 4 semanas para experimentar una mejora de la memoria a corto y largo plazo. Cuando estés preparado para dormir, repasa algunos eventos claves de tu día de principio a fin

Dormir mejor

Dormir mal puede traer problemas aparejados respecto a la ansiedad y al estrés, lo cual dificultad la capacidad cognitiva. El 95% de los adultos necesitan entre 7.5 y 9 horas de sueño todas las noches. Incluso reducir algunas horas puede afectar la memoria, la creatividad y las habilidades cognitivas para resolver problemas.

Utilizar la mano no dominante

Desafía a la mente en las tareas rutinarias, como lavarte los dientes o tender la cama con la mano domínate. Esto puede estimular áreas cerebrales sub utilizadas, mejorando la coordinación y la memoria

Salir de la rutina

Para la psicología clave que en la medida en que tengamos tiempo, se realicen actividades nuevas que atraigan y ayuden a desarrollar nuevas habilidades y que influyan en el estado de ánimo

Realiza más reuniones con tus amigos

Vivir en soledad hace que nuestro cerebro se acomode y que trabaje poco. En cambio, si se tiene una vida social activa, se va a potenciar el ir y venir de ideas, las conversaciones y las emociones, y esto ayuda a la memoria.