Alfredo Cornejo presentó el gabinete que lo acompañará en su gestión

Cornejo gabinete completo.jpg Equipo de gobierno desde el sábado 9 de diciembre: Natalio Mema (Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial), Mercedes Rus (Seguridad y Justicia), Víctor Fayad (Hacienda y Finanzas), Patricia Giménez (ProMendoza), Alfredo Cornejo, Rodolfo Montero (Salud y Deportes), Jimena Latorre (Energía y Ambiente), Tadeo García Zalazar (Educación, Cultura, Infancias y DGE) y Rodolfo Vargas Arizu (Producción). Sólo faltó Gabriela Testa (Emetur).

Al hacer la presentación Cornejo se mostró de buen humor al comparar la designación de sus ministros con la realizada hasta ahora por el presidente electo Javier Milei.

También aprovechó para esbozar unas críticas cargadas de ironía contra el presidente saliente Alberto Fernández: "Yo me tuve que anotar los 7 ministros. Me imagino lo que le habrá costado a Alberto Fernández que nombró a 24".

Al referirse al próximo mandatario nacional, Cornejo expresó: "Si Milei se puso una remera con la inscripción 'no hay plata' yo me tengo que poner una que diga 'no hay plata y es gestión, gestión y gestión'".

Los 7 ministros de Cornejo y las titulares de Turismo y ProMendoza

El Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Social estará a cargo de Natalio Mema, actual secretario de Servicios Públicos. Se reestructura el Ministerio de Gobierno: no incluye más a Justicia, que pasa al Ministerio de Seguridad. El de Infraestructura actual va a depender de Gobierno, al igual que entes descentralizados como Transporte, Vialidad provincial, IPV, Aguas y Saneamiento.

Mercedes Rus, actual senadora provincial ,será titular de Seguridad y Justicia. Contará con las reparticiones que hoy tiene Seguridad y le agregarán Justicia, "porque creemos que la relación contribuye especialmente en cuanto a los aspectos penales”, dijo Cornejo.

Víctor Fayad estará a cargo de Hacienda y Finanzas. El es actual titular de la cartera de Hacienda de Rodolfo Suarez. Tendrá algunas competencias específicas porque los tiempos que vienen serán de escasez en cuanto al financiamiento. Habrá también un área de paritarias dentro del ministerio.

Para Salud y Deportes ha sido designado ministro Rodolfo Montero, actual gerente general de la Fuesmen. Quedará sin Desarrollo Social porque la sección infancias y adolescencia van a la DGE y las restantes, como discapacidad, serán parte del Ministerio de Gobierno.

Jimena Latorre, actual diputada nacional fue nominada para conducir el Ministerio de Energía y Ambiente. Con parte del anterior Ministerio de Economía se crea el Ministerio de Energía y Ambiente. Incluirá a Minería, Petróleo, Emesa y la distribución de la energía y el EPRE.

Como ya se había anticipado Tadeo García Zalazar fue confirmado a cargo del nuevo Ministerio de Educación, Cultura e Infancias. Se reconvierte la Dirección General de Escuelas (DGE), manteniéndola para cumplir con la Constitución pero innovando con el Ministerio de Educación, Cultura e Infancias. El procedimiento para designar al director de la DGE será igual, por pliego presentado al Senado.

Para el Ministerio de Producción el elegido es Rodolfo Vargas Arizu. Reemplazará a Economía porque la Provincia no tiene injerencia en la macroeconomía. Va a incluir las áreas de Industria y Comercio, Agricultura y Ganadería, más la promoción del empleo. El Ente Provincial de Turismo también dependerá de Producción.

En ProMendoza será titular Patricia Giménez. Fue la compañera de fórmula en las PASO de Luis Petri, quien compitió con Cornejo en esas primarias.

En el Ente Mendoza Turismo (Emetur) estará al frente Gabriela Testa, quien no participó del acto por un problema de salud. Es legisladora provincial.

