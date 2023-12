Suarez se despide de Casa de Gobierno: los cuatro hechos que cambiaron sus planes de gestión

Potasio Rio Colorado-Rodolfo Suarez-minera Aguilar.jpg La firma del contrato por Potasio Río Colorado es uno de los logros de Rodolfo Suarez.

El último día de Rodolfo Suarez en Casa de Gobierno

"Es mi último día y tengo muchas cosas que firmar ", repasó el gobernador Rodolfo Suarez al aire en Nihuil.

Sus funcionarios sí se quedarán en sus cargos hasta tanto Alfredo Cornejo y sus ministros los reemplacen.

La ceremonia de traspaso de mando será el sábado por la tarde en la explanada de Casa de Gobierno, tras la Asamblea Legislativa en la que se le tomará juramento al nuevo gobernador.

El balance del mandato de Suarez

¿Qué le faltó?, le consultaron al gobernador. "Muchas cosas, pero me preparé mucho para esto y tenía un esquema que era avanzar inmediatamente sobre la ampliación de la matriz productiva; nunca me imaginé una pandemia, un gobierno nacional que nos tratara como nos trató y que la economía anduviese tan mal.

"Las campañas del miedo, la pandemia, el destrato de la Nación y la macroeconomía nefasta hicieron distinto todo lo que tenía en mente", lamentó Suarez.

En su debe, el gobernador puso la internacionalización de Mendoza. "Creo que hay que hacerlo. Y Alfredo Cornejo ha dicho que lo va a hacer", dijo.

Y por supuesto, "hubiera planteado la reforma de la minería de otra forma. No preví lo que pasó después".

Pero en el haber, deja en marcha proyectos que considera "fundamentales" como Potasio Colorado, Hierro Indio y Cerro Amarillo, entre otros. "Y dejamos el gobierno con mucha plata porque ya están casi completos los 1.023 millones de dólares que debe transferir la Nación", que originalmente irán a parar a Portezuelo del Viento.

Sobre el futuro de Mendoza y su tarea como senador, el gobernador analizó que "temo" que la "política de shock" de Javier Milei afecte las cuentas de Mendoza. "Desde el Congreso hay que acompañar con herramientas pero si esas reformas implican reducciones como lo que pasó con la reforma de Ganancias nos tenemos que oponer porque por encima está defender los derechos de la Provincia", explicó.

Javier Milei-aguinaldo.jpg Javier Milei prepara una "Ley Ómnibus" para sus primeros días de gobierno.

"Depende mucho del paquete de leyes que Milei enviará el lunes y de la profundidad de las reformas", analizó sobre lo que viene e insistió con una premisa que tanto él como Cornejo han repetido una y otra vez: "Mendoza necesita la estabilidad de la economía. Cuando tenga condiciones estables, Mendoza estará mejor porque está ordenada. Y tenemos que colaborar para que esto suceda".

Respecto a la demanda contra la Nación por la quita de recursos coparticipables a raíz de la reducción de Ganancias, Suarez adelantó que quedará sin efecto en caso de que se compense la pérdida con la coparticipación del impuesto al cheque..

Suarez, gobernador

"No perdí mi vida cotidiana por ser gobernador", analizó , aunque sí reconoció que uno de los puntos de debate permanente con su familia fue el manejo de las redes sociales por parte de sus hijos adolescentes.

"Siempre digo que no soy gobernador sino que trabajo de gobernador. Voy al supermercado y juego al pádel. Pero fue muy estresante el trabajo, sobre todo en tiempos de pandemia. Había decisiones que no me dejaban dormir a la noche porque tenía al Presidente y a otra gente que me decían que Mendoza iba a explotar de casos de Covid e íbamos a ser noticia mundial", contó.

Suarez pasó por dos operaciones cardíacas en este tiempo. Sobre ellas contó que "los problemas del corazón fueron un problema eléctrico que me producía una arritmia. Pero ahora estoy muy bien".

¿Intentará nuevamente ser gobernador como lo hizo Cornejo? No dijo que no. Tampoco que sí. Lo que sí aclaró fue que "no me jubilo" y que lo importante de cara a los futuros gobiernos en Mendoza es que se mantenga la política de "Estados más chicos".