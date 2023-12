Rodolfo Suarez será durante dos días gobernador y senador nacional a la vez

►TE PUEDE INTERESAR: Las principales hipótesis sobre lo que les ocurrió a los andinistas que murieron en la cordillera

Rodolfo Suarez-Alfredo Cornejo.jpg Rodolfo Suarez llega al Senado porque en las elecciones del 2021 fue como senador suplente y ahora con la salida de Alfredo Cornejo de la Cámara Alta él deberá asumir en su reemplazo y tiene mandato por 4 años más.

A ese cargo de senador nacional Suarez llega luego de un largo cuestionamiento sobre si estaba violando o no la Constitución provincial que llegó hasta la Corte Suprema de la Nación. Fue precisamente el máximo tribunal de Justicia quien en septiembre del aquel año avaló de forma unánime la precandidatura del gobernador y avaló que su nombre figurara en las boletas de aquellas elecciones primarias.

Esta posibilidad de tener momentáneamente dos cargos también dividió aguas entre algunos abogados constitucionalistas que consultó Diario UNO. De un lado de la biblioteca hay quienes aseguraron que formalmente y siguiendo la Carta Magna de Mendoza, el gobernador debería haber adelantado el traspaso de mando provincial antes de asumir su nuevo cargo nacional; y otros que aseguran que al no ejercer formalmente el cargo de senador nacional, ni percibir dos salarios, no hay incompatibilidad.

Es que así lo manda el artículo 13 de la Constitución de Mendoza: "Nadie podrá acumular dos o más empleos o funciones públicas rentados, aún cuando el uno fuera provincial y el otro nacional. En cuanto a los gratuitos, profesionales o técnicos, los de profesorado o comisiones eventuales, la ley determinará los que sean incompatibles".

"La fecha de traspaso de mando no está fijada en la Constitución, es más una tradición de recordar la fecha del regreso de la democracia de 1983 cuando Alfonsín asumió el 10 de diciembre, por lo que cualquier mandatario podría adelantarla para no caer en esta superposición de cargos", explicaron los que critican que Suarez tenga momentáneamente dos cargos.

"Como él no ejercerá formalmente su banca de senador nacional hasta que no asuman las nuevas autoridades nacionales, no hay incompatibilidad porque no legislará desde el jueves, ni percibirá ninguna dieta mientras siga siendo gobernador", analizó el abogado Jorge López Reynaudo.

El antecedente de Santiago del Estero

Rodolfo Suarez no es el único gobernador que jurará en un cargo antes de dejar el mandato. En el 2013 el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora también lo hizo.

Gerardo Zamora. El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, también asumió como legislador nacional en el 2013 antes de dejar su cargo al frente del Ejecutivo.

Fue cuando el mandatario juró como senador nacional el 4 de diciembre en reemplazo de su coterráneo Daniel Brue. Fue 6 días antes de dejar el mando en manos de su esposa Claudia Ledesma Abdala, que en aquel momento fue electa como gobernadora por más del 63 % de los votos.

Suarez se lleva al Senado a uno de sus ministros clave

En su viaje al Senado Suarez no se irá solo. Se llevará consigo a uno de sus ministros clave, Víctor Ibañez que asumirá como coordinador de asesores del bloque de Juntos por el Cambio.

Eso se se definió este martes cuando ese bloque decidió quiénes eran sus nuevas autoridades.

"Estamos previendo que el presidente Javier Milei va a mandar un paquete de leyes que reformarán varios aspectos del Estado para lo que necesitamos del asesoramiento de un abogado constitucionalista como Ibañez, que fue uno de los primeros en advertir que era clave que Mendoza demandara a la Nación por los perjuicios de coparticipación que generará la reforma de Ganancias", argumentaron algunos legisladores que fomentaron que el ministro de Gobierno coordine a los asesores de ese bloque.

