La nueva Ley de Ministerios de Alfredo Cornejo fue aprobada por unanimidad en Diputados

►TE PUEDE INTERESAR: La letra chica del gabinete que propone Cornejo: qué ente y dirección depende de cada ministro

Hebe Casado.jpg Hebe Casado, vicegobernadora electa, observó la sesión de Diputados y luego agradeció, por redes sociales, la aprobación la Ley de Ministerios.

Los siete ministerios de Alfredo Cornejo

La gestión del gobernador electo Alfredo Cornejo, tendrá siete ministerios: Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial; Seguridad y Justicia; Hacienda y Finanzas; Producción;Salud y Deportes; Energía y Ambiente, y Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas.

Diputados dio sanción final al proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, por el cual se modifica la estructura organizativa del Gobiern. Se trata de la nueva Ley de Ministerios, que regirá en la próxima gestión de Alfredo Cornejo.

El debate

Al hacer uso de la palabra el diputado Jorge López (UCR), indicó que este proyecto es para el gobernador electo “la herramienta más importante para definir el marco estratégico de su gestión, tan importante que el artículo 131° de nuestra Constitución Provincial establece la necesidad de enviar una ley que defina los ministros que serán responsables de cada una de las carteras”.

Asimismo explicó que el gobernador electo tiene en cuenta distintos contextos para poder definir el perfil de esa ley en función de la visión que le dará a su gestión, teniendo en cuenta la actualidad, el contexto político, social y económico. “En Mendoza tenemos la particularidad que esta gestión refleja una continuidad de lo que se viene realizando desde el año 2016 a la fecha; que han marcado la gestión del gobernador Alfredo Cornejo y del gobernador Rodolfo Suárez.

Guillermo Mosso (PRO), indicó que el proyecto “evidencia un cambio en el paradigma organizacional en cuanto a los recursos del Estado. Con el agrupamiento temático y organizacional de estos siete ministerios y dos organismos, se supera el concepto de organismos estancos muy comunes en la administración pública burocrática que hace que la gestión no sea eficiente, que no lleguen los resultado a tiempo, y sobre todo que el ciudadano no tenga los servicios públicos de calidad en tiempo y forma”.

Jorge Difonso (LUM), anticipó que “el espíritu del interbloque es acompañar en general este proyecto”. “El cuidado del agua, tener correcta y transparencia en la administración del recurso hídrico nos parece fundamental”, subrayó, a lo que agregó que “nos parece importante la discusión sobre la Dirección General de Escuelas, hay temas que deberemos seguir tratando como las condiciones en las que trabajan nuestros docentes, la proyección del sistema previsional de los docentes, la situación de los CEBJA y los CCT, que son importantes para las personas que buscan otra oportunidad para estudiar”.

Sesión Diputados.jpg La sesión de este miércoles en Diputados.

Emanuel Fugazzotto (PV), por su parte, expresó su voto positivo, no obstante indicó que “es importante destacar si la austeridad es la causa, esto no garantiza calidad ni optimización de los servicios públicos. La agenda que se ha instalado brindando soluciones a problemas globales como el cambio climático, el avance de las grandes urbes, tenemos que generar que cada vez menos personas emigren de los departamentos a los centros urbanos, una de las aristas es el extractivismo inmobiliario”.

José Luis Ramón (Protectora), también apoyó la iniciativa del Poder Ejecutivo: “Desde Protectora estamos convencidos que vivimos en una República y por lo tanto creemos que con el tiempo podremos mejorar la calidad de vida de los mendocinos, modificando y creando leyes. Este es el puntapié inicial, me satisface la heterogeneidad que hay en este recinto, permitirá el debate”.

Alberto López (UCR), acotó en el debate que “esto es honrar un compromiso de campaña, el gobernador está en el camino correcto al disminuir la cantidad de ministerios”.

También Julio Villafañe (RJ), expresó que “hay contradicciones en la propuesta de este proyecto, sobre todo en energía y ambiente. En su concepto general hay contradicciones en el desarrollo de los hidrocarburos y la minería y los temas de control”, aunque anticipó que “le daremos las herramientas porque tiene las atribuciones para que así sea”.

La diputada Gabriela Lizana (FR-LN) manifestó acompañar el proyecto porque “creemos que quien es gobierno debe elegir las formas para llegar a los objetivos que se propongan. No tenemos objeciones”.

Germán Gómez (PJ), manifestó que “le damos este voto de confianza al gobernador elegido por los mendocinos. Hay que ser sumamente respetuosos de la voluntad popular, el pueblo”.

También el diputado Edgardo Civit (Partido de los Jubilados - LUM) manifestó: “Le estamos dando al futuro gobernador una herramienta que ha solicitado. Acá se ha hablado del agua que es muy importante. Mendoza tiene que dejar el COIRCO, porque nosotros necesitamos un agua que es imprescindible. Este es un aporte”.

Finalmente, Gustavo Cairo (JxL-LUM), dijo que apoyar esta propuesta “asiste el derecho al gobernador a plantear su programa de reforma de Ministerios”.

►TE PUEDE INTERESAR: La crítica de la oposición a los ministerios de Cornejo, la designación de Tadeo y su cuestionamiento constitucional